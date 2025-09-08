¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë18:00 ¡Á9·î22Æü¡Ê·î¡Ë17:59Ëø¡ÛCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤«¤é¡¢1ËÜ¤Ç¡È¥¤¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡É¤Î3¤Ä¤Î¥±¥¢¤¬¤Ç¤­¤ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡×¤È¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈPS¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢PLAZA¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢°ìÂ­¤ªÀè¤ËÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª

¥Ñ¥µ¤Ä¤­¡¦¹­¤¬¤ëÈ±¤â¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¤µ¤é¥Ä¥äÈ±¤Ø

¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
²Æ¤Î¶¯¤¤»ç³°Àþ¤ä¼¾µ¤¡¢¤½¤·¤Æ½©¤Ë¸þ¤«¤¦´¥Áç¤Ç¡¢È±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤ä¹­¤¬¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Êº£¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Îß·×½Ð²Ù¿ô3,200Ëü¸Ä*¹ ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡×¤«¤é¡¢1ËÜ¤Ç¡È¥¤¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡É¤Î3Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡×¤È¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈPS¡×¤Î2¼ï¤¬ÃÂÀ¸¡ª

2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êPLAZA¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ç°ìÈÌÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬°ìÂ­¤ªÀè¤Ë¤ª»î¤·¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µ­»ö¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£

*¹ 3,200Ëü¸Ä¡§2025Ç¯£··îËöÆü¤Þ¤Ç¤ÎCLAYGE¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×½Ð²Ù¼ÂÀÓ

CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤È¤Ï

¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥ì¥¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤ëCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡£¡ÈRelaxing Bath Time¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡È¥Û¥Ã¡É¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥¹¥­¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×46´§*² ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô3,200Ëü¸Ä*¹ ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£

*² 46´§¡§2017Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯7·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Ç¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿Îß·×
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖSR¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ê¥Ú¥¢¡Ë¡×¤È¡ÖPS¡Ê¥Ñ¡¼¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢È±¼Á¤ä»Å¾å¤¬¤ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£

¡Ú1ËÜ3Ìò¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¡Û¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS

¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS¡×¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤Æ¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿È±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢»ØÄÌ¤ê¤Î¤è¤¤È±¤ØÆ³¤¯¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î³¤ÍÎÍ³Íè¤Î¥¯¥ì¥¤¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥ß¥Í¥é¥ëÊÝ¼¾À®Ê¬*³ ¤¬¡¢È±¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥­¡¼¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥Î¥»¥é¥ß¥É*⁴ ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
»È¤¤Êý¤Ï3ÄÌ¤ê¡£¥¤¥ó¥Ð¥¹¡Ê¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÁ°¡Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡Ê¥É¥é¥¤¥ä¡¼Á°¡Ë¡¢¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

¥À¥á¡¼¥¸¥±¥¢¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ä¤µ¤·¤¯Ìþ¤µ¤ì¤ë¹á¤ê¤âÌ¥ÎÏ¡£ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

*³ Éå¿¢ÅÚÃê½ÐÊª¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁴ ¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë

»È¤¤Êý­¡ ¥¤¥ó¥Ð¥¹¡§¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÁ°¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ÈþÍÆ±Õ

¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¸å¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤êÈ±Á´ÂÎ¤Ë¥·¥å¥Ã¤È¿á¤­¤«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÅÉÉÛ¡£¥ß¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿»Æ©¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼À®Ê¬*⁵ ¤¬¡¢¸å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¿»Æ©ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥±¥¢¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª

2¼ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÈ±¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÆÈ¼«½èÊý¤Î°Û¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á*⁶ ¤òÇÛ¹ç¡£SR¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ê¥Ú¥¢¡Ë¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤Ë¡¢PS¡Ê¥Ñ¡¼¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¤Ï¤Ä¤ä¤á¤¤¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢3¼ïÎà¤Î¿¢ÊªÀ­¥ª¥¤¥ë*⁷ ¤È¿¢ÊªÀ­¥¨¥­¥¹*⁸ ¤¬¡¢È±¤Ë¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£

*⁵ ¥¸¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥ê¥·¥óNa¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁶ ²Ã¿åÊ¬²ò¥À¥¤¥º¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ÊSR¤ËÇÛ¹ç¡Ë¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥ó¥­¥ª¥ê¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ÊPS¤ËÇÛ¹ç¡Ë¡Ê¤É¤Á¤é¤â
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁷ ¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥Ä¥Ð¥­¼ï»ÒÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁸ ¥Ä¥ÜÁð¥¨¥­¥¹¡¢¥â¥âÍÕ¥¨¥­¥¹¡¢¥»¡¼¥¸ÍÕ¥¨¥­¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë

»È¤¤Êý­¢ ¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡§Ç®¥À¥á¡¼¥¸¥±¥¢¤â¤Ç¤­¤ëÊä½¤¥ß¥¹¥È

¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
¥Ê¥Î¥»¥é¥ß¥É*⁴ ¤¬È±¤ÎÆâÉô¤Þ¤Ç¿»Æ©Êä½¤¤·¡¢¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥À¥á¡¼¥¸È±¤â½À¤é¤«¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤ØÆ³¤­¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Ë¤Ò¤È¿á¤­¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¡¼¥È¥ê¥Ú¥¢À®Ê¬*⁹ ¤¬Ç®¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤«¤é¤âÈ±¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£

*⁹ ¦Ã-¥É¥³¥µ¥é¥¯¥È¥ó¡ÊÊä½¤¡Ë

»È¤¤Êý­£ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§¹á¤ë¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹

Ä«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°»þ¤Ë¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¿á¤­¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìþ¤·¤Î¹á¤ê¤¬¿´¤Þ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Î¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR
SR¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ê¥Ú¥¢¡Ë¡§¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê
¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¡§¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ú¥¢¡¼
¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¡§¥í¡¼¥º¡¢¥ß¥å¥²
¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡¢¥à¥¹¥¯
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈPS
PS¡Ê¥Ñ¡¼¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê
¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¡§¥Ô¡¼¥Á¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¡§¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥º
¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¡§¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥à¥¹¥¯

CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤È¶¦ÄÌ¤Î¹á¤ê¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó»È¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß

CLAYGE¤Î¿·ºî¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥È¡×¤ò¡¢È±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤ä¹­¤¬¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëFORTUNEÊÔ½¸Éô°÷¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¹¥È¤ÎºÙ¤«¤µ¡£¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¿á¤­¤·¤¿¤À¤±¤ÇÈ±Á´ÂÎ¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¹­¤¬¤ê¡¢¶Ñ°ì¤Ë¹Ô¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£È±¤Ë¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¡¢¸÷¤Î²Ã¸º¤ÇÈ±¤¬¤­¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR
»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¤È¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¡£È±Á´ÂÎ¤¬¥µ¥é¥Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢´¥Áç¤Ç¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÓÀè¤â¤·¤Ã¤È¤êÍî¤ÁÃå¤­¤Þ¤¹¡£»ØÄÌ¤ê¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤¬¥¹¥Ã¤ÈÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÈ±¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¡É¤â¼¡Âè¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

SR¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ê¥Ú¥¢¡Ë¤Ï¡¢È±¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ê´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ã¹á¤ê¡ä
¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Ã¥­¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¥à¥¹¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥í¡¼¥º¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹á¤ê¡£
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈPS
PS¡Ê¥Ñ¡¼¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¹á¤ê¡ä
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢Åí¤ò°ì¸ý¤«¤¸¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ë¹­¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¥à¥¹¥¯¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¡£

È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó

¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS¡×
¼ïÎà¡§Á´2¼ï
ÍÆÎÌ¡§180mL
²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù

¡ã¹á¤ê¡ä
SR¡§¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡õ¥à¥¹¥¯
PS¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡õ¥à¥¹¥¯

2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§PLAZA¡Ê¥×¥é¥¶¡ËÀè¹ÔÈ¯Çä
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤ÎÉ½µ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷Æü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­
¤Þ¤¹¡£

Ë»¤·¤¤Ä«¤âÌë¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¡È¤³¤ì1ËÜ¤ÇOK¡É

¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¿·ºî¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¹¤ä¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡¢¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë1ËÜ3Ìò¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÆ³¤¯Í¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤´±þÊç¤â¼õÉÕÃæ¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤â1ËÜ3Ìò¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS¡×¤Ç¡¢ÈþÈ±¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

