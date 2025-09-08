CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤«¤é¡È1ËÜ3Ìò¡É¤ÎÆ³Æþ¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë18:00 ¡Á9·î22Æü¡Ê·î¡Ë17:59Ëø¡ÛCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤«¤é¡¢1ËÜ¤Ç¡È¥¤¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡É¤Î3¤Ä¤Î¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡×¤È¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈPS¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢PLAZA¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°ìÂ¤ªÀè¤ËÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥Ñ¥µ¤Ä¤¡¦¹¤¬¤ëÈ±¤â¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¤µ¤é¥Ä¥äÈ±¤Ø
Îß·×½Ð²Ù¿ô3,200Ëü¸Ä*¹ ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡×¤«¤é¡¢1ËÜ¤Ç¡È¥¤¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡É¤Î3Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡×¤È¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈPS¡×¤Î2¼ï¤¬ÃÂÀ¸¡ª
2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êPLAZA¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ç°ìÈÌÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬°ìÂ¤ªÀè¤Ë¤ª»î¤·¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
*¹ 3,200Ëü¸Ä¡§2025Ç¯£··îËöÆü¤Þ¤Ç¤ÎCLAYGE¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×½Ð²Ù¼ÂÀÓ
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤È¤Ï
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×46´§*² ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô3,200Ëü¸Ä*¹ ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
*² 46´§¡§2017Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯7·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Ç¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿Îß·×
¡Ú1ËÜ3Ìò¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¡Û¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î³¤ÍÎÍ³Íè¤Î¥¯¥ì¥¤¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥ß¥Í¥é¥ëÊÝ¼¾À®Ê¬*³ ¤¬¡¢È±¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥¡¼¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥Î¥»¥é¥ß¥É*⁴ ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È±¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥À¥á¡¼¥¸¥±¥¢¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ä¤µ¤·¤¯Ìþ¤µ¤ì¤ë¹á¤ê¤âÌ¥ÎÏ¡£ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
*³ Éå¿¢ÅÚÃê½ÐÊª¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁴ ¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
»È¤¤Êý¡ ¥¤¥ó¥Ð¥¹¡§¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÁ°¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ÈþÍÆ±Õ
2¼ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÈ±¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÆÈ¼«½èÊý¤Î°Û¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á*⁶ ¤òÇÛ¹ç¡£SR¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ê¥Ú¥¢¡Ë¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤Ë¡¢PS¡Ê¥Ñ¡¼¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¤Ï¤Ä¤ä¤á¤¤¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3¼ïÎà¤Î¿¢ÊªÀ¥ª¥¤¥ë*⁷ ¤È¿¢ÊªÀ¥¨¥¥¹*⁸ ¤¬¡¢È±¤Ë¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
*⁵ ¥¸¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥ê¥·¥óNa¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁶ ²Ã¿åÊ¬²ò¥À¥¤¥º¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ÊSR¤ËÇÛ¹ç¡Ë¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥ó¥¥ª¥ê¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡ÊPS¤ËÇÛ¹ç¡Ë¡Ê¤É¤Á¤é¤â
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁷ ¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥Ä¥Ð¥¼ï»ÒÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁸ ¥Ä¥ÜÁð¥¨¥¥¹¡¢¥â¥âÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥»¡¼¥¸ÍÕ¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
»È¤¤Êý¢ ¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡§Ç®¥À¥á¡¼¥¸¥±¥¢¤â¤Ç¤¤ëÊä½¤¥ß¥¹¥È
*⁹ ¦Ã-¥É¥³¥µ¥é¥¯¥È¥ó¡ÊÊä½¤¡Ë
»È¤¤Êý£ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§¹á¤ë¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¡§¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ú¥¢¡¼
¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¡§¥í¡¼¥º¡¢¥ß¥å¥²
¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡¢¥à¥¹¥¯
¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¡§¥Ô¡¼¥Á¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¡§¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥º
¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¡§¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥à¥¹¥¯
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤È¶¦ÄÌ¤Î¹á¤ê¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó»È¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
SR¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ê¥Ú¥¢¡Ë¤Ï¡¢È±¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ê´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¥à¥¹¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥í¡¼¥º¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹á¤ê¡£
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢Åí¤ò°ì¸ý¤«¤¸¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¥à¥¹¥¯¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS¡×
¼ïÎà¡§Á´2¼ï
ÍÆÎÌ¡§180mL
²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡ã¹á¤ê¡ä
SR¡§¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡õ¥à¥¹¥¯
PS¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡õ¥à¥¹¥¯
2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§PLAZA¡Ê¥×¥é¥¶¡ËÀè¹ÔÈ¯Çä
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷Æü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤
¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤âÌë¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¡È¤³¤ì1ËÜ¤ÇOK¡É
¥¤¥ó¥Ð¥¹¤ä¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡¢¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë1ËÜ3Ìò¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÆ³¤¯Í¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤´±þÊç¤â¼õÉÕÃæ¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤â1ËÜ3Ìò¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¸¥å ¥ß¥Í¥é¥ë¥±¥¢¥ß¥¹¥ÈSR¡¿PS¡×¤Ç¡¢ÈþÈ±¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
