[9.6 J3第26節](いちご)

※19:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 32 イ・チュンウォン

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

FW 58 武颯

控え

GK 31 岡本享也

DF 25 横窪皇太

DF 35 江川慶城

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 10 井上怜

MF 41 坂井駿也

FW 18 吉澤柊

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 3 大森博

DF 25 岩崎博

DF 88 内田航平

MF 8 福森健太

MF 10 五十嵐太陽

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 2 平松航

DF 5 森璃太

DF 22 高橋秀典

MF 47 吉野陽翔

MF 80 オタボー・ケネス

FW 7 棚橋尭士

FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二