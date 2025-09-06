宮崎vs栃木SC スタメン発表
[9.6 J3第26節](いちご)
※19:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 41 坂井駿也
FW 18 吉澤柊
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
DF 88 内田航平
MF 8 福森健太
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 7 棚橋尭士
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
