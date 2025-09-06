栃木Cvs松本 スタメン発表
[9.6 J3第26節](CFS)
※18:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
MF 8 森俊貴
MF 11 表原玄太
MF 13 大嶌貴
MF 20 土佐陸翼
FW 17 藤原拓海
FW 22 鈴木裕斗
FW 40 鈴木国友
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 25 川上航立
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 17 山本龍平
DF 19 杉田隼
DF 22 佐相壱明
MF 18 大橋尚志
MF 23 滝裕太
MF 46 安永玲央
FW 28 藤枝康佑
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
