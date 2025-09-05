骨格診断で選べる理想の1枚♡骨格診断士監修スタイルアップブラ

「自分の骨格に合ったブラが知りたい！」そんな声に応えて誕生したのが、骨格診断士が監修した『スタイルアップブラ』。ストレート・ウェーブ・ナチュラルの3タイプ別に設計され、それぞれの体型の悩みにピンポイントでアプローチします。着るだけで自然にバストを引き上げ、美しいシルエットを演出。さらにノンワイヤーで快適な着け心地もうれしいポイントです♪

骨格タイプ別に選べる3デザイン

「スタイルアップブラ」はストレート・ウェーブ・ナチュラルの3種類。

ストレートタイプは高さをキープして華奢見せ、ウェーブタイプはふんわり持ち上げて立体感をプラス、ナチュラルタイプは丸みを強調し女性らしいシルエットを叶えます。

骨格に合わせた着圧設計で、どの角度から見ても美しいバストラインに♡

美シルエットを支える快適設計

左右一体型パッドが横流れを防ぎ、丸みある美バストをキープ。ノンフック・ノンワイヤー仕様で締め付けを感じにくく、長時間の着用も快適です。

伸縮性のある素材がしっかりフィットし、デイリー使いから特別な日まで幅広く活躍♪アウターにも響きにくいのがうれしいポイントです。

骨格診断士が作ったスタイルアップブラ（ナチュラル・ウェーブ・ストレート）



価格：2,178円（税込）

サイズ：M-L（バスト79～94cm）／L-LL（バスト86～101cm）

発売日：2025年8月20日(水)

販売先：全国の量販店／専門店／通信販売

自分に合うブラで輝く毎日を♡

骨格診断士監修の『スタイルアップブラ』は、タイプ別設計でそれぞれの魅力を最大限に引き出す1枚。

美しいシルエットはもちろん、快適な着け心地も叶える実力派です。自分の骨格に合ったブラを選ぶことで、毎日のファッションももっと楽しめるはず。

あなたらしく輝く一歩を、このブラから始めてみませんか？