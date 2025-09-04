＜ガイド付き・動物占い＞遊び好きで元気いっぱい！猿犬タイプの性格と上手な付き合い方とは！？【わんわんキャラナビ】

【猿犬】

3分類：EARTH

分類：忠犬

遊ぶのが大好きで、少しもじっとしていない腕白ざかり。

ご褒美をあげると一番喜びます

猿犬の特徴10

●遊びが大好き

●叱られるとすねる

●落ち着きがない

●指示は明確にしないとダメ

●目を見て話しかけて

●褒められたいために頑張る

●器用になんでもこなす

●長時間の「待て！」はダメ

●飽きっぽい

●チャッカリしている

猿犬はこんな性格

いくつになっても子どもっぽくて、ヤンチャな性格。いつも飼い主と遊びたいので、飼うのは体力勝負です。

でも、気は小さいので、叱られると極端に凹んでしまいます。オモチャで遊ぶのが大好きなので、猿犬がじゃれ合えるようなオモチャはいくつか用意しておいたほうがいいでしょう。

散歩も遊びの一環なので、歩くというよりも遊びに連れて行っているというくらいの感じのほうが楽しめます。長時間の散歩は疲れてしまうので、30分程度にしてください。

しつけも物覚えが早いので、日々の成長が楽しみです。成果が出たら、必ずご褒美をあげてください。量は少なくていいのです。飼い主の言う通りにしたらご褒美がもらえるという習慣付けが大切です。目標を決めて、少しずつでも成長する姿を見るのは楽しいものです。

このワンちゃんと仲良くする方法

とにかく楽しいことが大好きです。おもちゃを使っても使わなくても、いっぱい遊んであげれば、それだけで仲良くなれます。性格が底抜けに明るいため、はしゃぎすぎて、時に迷惑な瞬間もあるかもしれません。この活発さをコントロールするためのしつけが実は重要です。ご褒美さえあれば、大抵のことは喜んで覚えてくれますが、猿犬の現金な一面を満たすため、「1つの動作につき、1つのご褒美」の鉄則を必ず意識しましょう。

愛犬の「動物キャラ」をチェックしましょう！

わんわんキャラナビは、ワンちゃんの誕生日から割り出した12の動物キャラクターに当てはめ、愛犬の個性や心理を分析・診断します。

それでは、早速、下の「換算表」で、愛犬の動物キャラクターを調べてみましょう。わんちゃんの生年月日から、下記の手順で簡単に調べることができます。

この「8」が愛犬のキャラクター番号になります。この60分類キャラクターは生涯変わることはありませんので、覚えておいてください。ただし、四柱推命では23時以降は翌日とみなしますので、生まれた時間が23時以降の場合は、誕生日の翌日でキャラクターを調べてください。また、MOON・EARTH・SUNの3分類のタイプもこの表からわかります。

【出典】『わんわんキャラナビ』著：弦本將裕／髙野宜彦