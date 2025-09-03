U-22日本代表がU23アジア杯予選初戦で白星発進! ファーストゴールはチーム最年少18歳の新川志音、2点目は名和田我空、後半ATに後藤FK弾
[9.3 U23アジア杯予選GL第1戦 日本 3-0 アフガニスタン ヤンゴン]
“ロス五輪世代”のU-22日本代表は3日、AFC U23アジアカップ予選のグループリーグ初戦でU-22アフガニスタン代表と対戦し、3-0で勝利した。前半8分にチーム最年少の18歳FW新川志音が先制ゴールを挙げ、43分にはMF名和田我空が追加点。後半アディショナルタイムにはFW後藤啓介がFKを直接沈めた。中2日の6日にはU-22ミャンマー代表と対戦する。
来年1月にサウジアラビアで行われる本大会を目指す日本。大岩剛監督はパリ五輪体制時に引き続き4-3-3の布陣を敷く。GKは濱崎知康、4バックは左からDF関富貫太、DF尾崎凱琉、キャプテンマークを巻くDF永野修都、DF松本遥翔。アンカーはMF菅澤凱、インサイドハーフは左が名和田でトップ下気味に、右がMF矢田龍之介でボランチ気味に動く。前線は左から新川、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW古谷柊介が並んだ。
前半8分、日本が早々に先制。右サイドを松本が駆け上がって右足でクロスを上げる。相手選手のクリアミスでボールがファーサイドに流れると、待ち構えていた新川が右足でトラップ。PA左に入り込んで左足を振り抜くと、ゴール右隅に決めた。
チーム最年少の18歳による先制点で、日本は試合を優位に運ぶ。すると前半43分に追加点。中盤の矢田から右サイドにパスが出て、古谷が受ける。そのまま縦への突破から右足でクロスを上げ、ファーサイドの名和田が冷静に押し込んだ。
前半は2-0のリードで折り返した。ハーフタイムに交代は無し。後半からも攻勢を緩めずにCKのチャンスを作る。左CKは名和田が、右CKは関富がキッカーを務めた。
後半7分、右CKを蹴った関富が右サイドでボールを持つ。鋭い切り返しから深い位置まで突破し、折り返したボールをPA中央の永野がトラップ。反転しながら右足シュートを放つも、相手に当たりながら枠外に外れていった。
さらにチャンスを作る日本は後半14分、名和田の左CKがファーサイドにこぼれると、浮き球を尾崎がダイレクトシュート。しかし、ゴール右ポストに直撃する。17分、名和田のパスから菅澤がダイレクトで前線へ。新川がPAライン上で右ヒールトラップから左ボレーで合わせるも、ゴール右外に外れていった。
後半19分にはアフガニスタンの攻撃を受ける。PA手前から鋭いミドルを打たれるが、GK濱崎が冷静にセーブ。こぼれ球も相手に打たれたが、ゴール上に逸れていった。
日本は後半22分に交代カードを使用。一気に3枚替えで古谷、ンワディケ、松本を下げる。欧州からの移動で合流が遅れてベンチスタートだった海外組コンビのFW塩貝健人と後藤、そしてDF稲垣篤志が出場。塩貝が右ウイング、後藤が1トップに入った。
さらに後半28分にも2枚替え。先制ゴールを決めた新川と菅澤に代えて、FW石橋瀬凪(湘南)とMF山本丈偉(東京V)が投入された。
後半44分、後方からの縦パスに反応した後藤が最前線に抜け出す。飛び出してきた相手GKのスライディングを食らうも、主審がGKにレッドカードを出す。2点差の日本が数的優位に立った。後半アディショナルタイム1分過ぎ、自ら得たFKを後藤が直接沈め、3-0でダメを押した。
試合はそのまま終了し、日本が3-0で初戦白星スタートを切った。
