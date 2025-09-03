ワイドショー番組『サンデージャポン』（TBS系）でアシスタントを務めるTBSの良原安美（あみ）アナウンサーのミニスカ姿が話題になっている。

良原アナは9月2日、自身のInstagramを更新。

《9月になってしまった！！カレンダーがひとりでスタスタどんどん先を 歩いて行っているような気がします 8月のできごと。数年ぶりのアフタヌーンティーへいきました》

とポスト。ZARAの五分袖の黒いトップスにH＆Mのベージュのミニスカート、足元はChanelの黒のパンプスを合わせた私服姿の写真を2枚公開。

膝上20cmほどのミニスカートからスラリと伸びる美脚に、コメント欄には

《ミニスカートお似合いでスタイル抜群です》

《キュートで脚もキレイ》

《アミーゴこんなミニスカート履くんだ素敵》

などと絶賛の声があがっている。

良原アナは8月2日のInstagramで、今回よりもさらに丈の短い超ミニスカート姿をアップしており、やはりコメント欄には《長身脚線美美脚美人アナウンサーさんですね〜！！》と美脚を賛美する声があがっていた。

良原アナは立教大学時代に「ミス立教大学」に選ばれ、2018年にTBSに入社。抜群の美貌とスタイルで知られ、2022年4月から『サンジャポ』の8代めアシスタントを務めるなど、アナウンサーとして “花形” を突き進んでいる。

私生活では、2019年8月、本誌が外資系の投資銀行に勤めるエリートサラリーマンとの “半同棲” 熱愛を報じたが、その後、破局。スポーツ紙記者が言う。

「学生時代から交際が続いていた外資系金融マンと別れたあと、2023年3月、大手製薬会社創業家一家の御曹司で個人資産9億円の男性との熱愛を『文春オンライン』に報じられました。171cmの長身に4歳から18歳まで習ったクラシックバレエで鍛えた抜群のスタイルと美貌ですから、称賛ぶりは納得ですね」

これからも美脚の披露を期待するファンは多そうだ。