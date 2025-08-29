『量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-』公式プラモデル！HGに「量産型ルカ専用ザク」が登場
バンダイスピリッツは、『量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-』より「HG 1/144 量産型ルカ専用ザク」(2,970円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「HG 1/144 量産型ルカ専用ザク」(2,970円)
ドラマ『量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-』公式プラモデルとして「量産型ルカ専用ザク」が登場。
ドラマのタイトルロゴをイメージしたカラーリングで、高嶺瑠夏(タカルカ)役の賀喜遥香(乃木坂46)と瀬戸流歌(セトルカ)役の筒井あやめ(乃木坂46)直筆のマーキングを収録した限定マーキングシールが付属する。
パッケージデザインはドラマコラボ限定デザインとなっている。
(C)創通・サンライズ
(C)「量産型ルカ」制作委員会
2026年3月発送予定「HG 1/144 量産型ルカ専用ザク」(2,970円)
ドラマ『量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-』公式プラモデルとして「量産型ルカ専用ザク」が登場。
ドラマのタイトルロゴをイメージしたカラーリングで、高嶺瑠夏(タカルカ)役の賀喜遥香(乃木坂46)と瀬戸流歌(セトルカ)役の筒井あやめ(乃木坂46)直筆のマーキングを収録した限定マーキングシールが付属する。
パッケージデザインはドラマコラボ限定デザインとなっている。
(C)創通・サンライズ
(C)「量産型ルカ」制作委員会