俳優ディーン・フジオカ（45）が、26日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜午後3時）に出演。3月に放送されたTBS系恒例特番「オールスター感謝祭2025春」の生放送中、女優永野芽郁（25）にタレント江頭2：50（60）が絡んだ騒動について触れた。

3月29日の「感謝祭」では、番組後半に生出演した江頭が「永野〜」と言いながら永野のもとへダッシュし、「オレの女になれ〜！」などと絶叫。スタジオ内を逃げる永野に近づいた際、通路際にいたディーンが笑顔で左手を差し出し、江頭の左腕をつかんで止め、SNSで話題となっていた。

「THE TRAD」パーソナリティーの稲垣吾郎は、ディーンが登場すると「お久しぶりというか、今年3月、お会いしたんです。TBSで放送された『オールスター感謝祭』」と、騒動時以来の共演と紹介。同じくパーソナリティーで元TBSのフリーアナウンサー山本里菜は「暴走するエガちゃんからさりげなく永野芽郁さんを守ったことでも話題になってますけど…あれは自然と身体が動きましたか？」と話題を振り、稲垣も「あれカッコ良かった。行動がイケメンだった」とかぶせた。

ディーンは「ありがとうございました」とお礼を言いながら、騒動時を回想。「エガちゃんに触ると御利益があるっていう都市伝説を聞いたことがあって。『肌に触れてみよう』っていう」と笑いながら、意外な行動の理由を明かした。

稲垣が「（永野を）守るっていうのもあったけど…」と補足すると、ディーンは「あ、もちろんもちろん」と肯定。続けて「あ、エガちゃんが近づいてきた！と思って、触っちゃえー！、みたいな」と明かした。

稲垣は「僕、真っ先に逃げました」と自身の行動を自虐すると、ディーンも「すごかったですね。勢いが」と江頭の迫力に同意。稲垣が「勢いスゴイよ！あの人」と語り「いろいろありましたね。あのスタジオの空気！ あのあとね」と番組を振り返ると、ディーンは「すごかったですね。独特でしたね〜」としみじみ話した。

騒動は、3月29日に生放送された「オールスター感謝祭2025春」で発生した。江頭は番組後半にゲスト出演すると、「永野〜」と叫びながら突如、解答席にいた永野のもとへダッシュ。「オレの女になれ〜！」と絶叫するなど暴れ回った。永野は「怖い〜怖い〜」と笑いながらも、恐怖の表情を見せていた。今田耕司に確保された江頭は永野に向かってキスのような口ぶりや、舌を繰り返し出し入れする奇行を見せ、永野は目を手で覆った。なおも再び永野に迫るなどスタジオを大混乱に陥らせ、永野を涙目にさせた。

その後、江頭の出演部分は、動画配信サービス「TVer」や「Paravi」で全てカット。江頭や番組側が相次いで謝罪するなど騒動化した。