¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤À¤è¡×¡¡¸åÌ£°¤¤¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼ÇÔÀï¤ËÉÔËþÊ®½Ð¡Ä¹ÃÈåÂóÌé¤Ï¹üÀÞÎ¥Ã¦
¡¡µð¿Í¤¬£²£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡£ËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ò½ä¤ë»×¤ï¤Ì·Á¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔËþ¤¬±²´¬¤¤¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï°ì¥´¥í¤È¤Ê¤ê¡¢»°Áö¤ÎÌçÏÆ¤ÏËÜÎÝ¤ËÆÍÆþ¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¥â¥ó¥Æ¥í¤«¤é¤ÎËÜÎÝÁ÷µå¤Ï¤ä¤ä»°ÎÝÂ¦¤Ë¤½¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤ò¤Þ¤¿¤°³Ê¹¥¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿Êá¼ê¡¦²ñÂô¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢¿³È½ÃÄ¤Ï²ñÂô¤¬ÁöÏ©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤ÇÈ½ÄêÄÌ¤ê¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êá¼ê¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤Î»þ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¡£¡Ê¿³È½ÃÄ¤Ï¡Ë¡ØÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ù¡ØÁöÏ©¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¤À¤±¤É¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³È½ÃÄ¤Ï¡Ö¡ÊÊá¼ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ËÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡ÖÀµÄ¾Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È½ÄêÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åö³º»ö¾Ý¤ÇÊá¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áà¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óá¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¸¶Â§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀµÄ¾¼Ô¤¬¥Ð¥«¤ò¸«¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Êá¼ê¡¦¹ÃÈå¤Ï¸¶Â§¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤Çµã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¡Ö±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¡×¤òÉé¤¤¡¢ÀïÀþÎ¥Ã¦¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëµð¿Í¤Î¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤À¤è¡×¡Ö¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤À¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¶¯¤¤ÉÔËþ¤¬¿á¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆüÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤â¸åÌ£¤¬°¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
