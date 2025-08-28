CLAYGEから新登場♡髪も香りも潤す3wayミスト「ミネラルケアミストSR/PS」
髪の乾燥やパサつき、香りの持続力にお悩みではありませんか？累計3,200万個以上を売り上げ、美容のプロからも支持を集めるクレイケアブランド「CLAYGE」から、この夏ついにブースターヘアミストが誕生しました。導入ミストとしての役割はもちろん、アウトバスケアやフレグランスミストとしても使える3way仕様。潤いと香りをまとう新習慣で、毎日のヘアケアをもっと心地よく彩ってみませんか？
3wayで使える新感覚ヘアミスト
「クレージュ ミネラルケアミスト」は、髪の導入美容液・アウトバストリートメント・フレグランスミストとして活躍する万能アイテム。
クレイ由来のミネラル保湿成分³やナノセラミド⁴、ペリセア⁵を贅沢に配合し、ダメージを受けた髪に浸透補修。植物性オイル⁶と植物エキス⁷が潤いと栄養を与え、指通りなめらかな仕上がりを実現します。
毎日のケアにプラスするだけで、髪と心をやさしく包み込む癒し⁹を感じられます。
仕上がりで選べる「SR」と「PS」
ラインナップは2種類。「クレージュ ミネラルケアミストSR」は、加水分解ダイズタンパク⁸を配合し、なめらかにまとまる質感へ。フローラル＆ムスクの香りが上品に広がります。
「クレージュ ミネラルケアミストPS」は、加水分解コンキオリンタンパク⁸を採用し、艶やかにまとまる仕上がりに。ホワイトアプリコット＆ムスクの香りで女性らしさを演出♡
どちらも価格は1,320円（税込）、容量180ml。PLAZAでは8月27日（水）より先行発売、10月10日（金）から全国のバラエティショップ、ドン・キホーテ、ウエルシアグループで展開されます。
*³：腐植土抽出物（保湿成分）
*⁴：セラミドNP、セラミドAP、セラミドNG（保湿成分）
*⁵：ジラウロイルグルタミン酸リシンNa（保湿成分）
*⁶：アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、ホホバ種子油（保湿成分）
*⁷：ツボ草エキス、モモ葉エキス、セージ葉エキス（保湿成分）
*⁸：加水分解ダイズタンパク（SRに配合）、加水分解コンキオリンタンパク（PSに配合）（どちらも保湿成分）
*⁹：香りによる
髪も心も潤す新習慣を始めよう
クレージュの「ミネラルケアミストSR/PS」は、ただのヘアミストではなく、美容液のように髪に栄養を届ける新世代ケア。
3way仕様で、導入・補修・香りまでマルチに叶えてくれるのが嬉しいポイントです♪自分の理想の仕上がりや香りで選べる2種類から、あなたにぴったりの1本を見つけてみて。
毎日のヘアケアタイムが癒しに変わる瞬間を、ぜひ体感してください。