CLAYGEから新登場♡髪も香りも潤す3wayミスト「ミネラルケアミストSR/PS」

髪の乾燥やパサつき、香りの持続力にお悩みではありませんか？累計3,200万個以上を売り上げ、美容のプロからも支持を集めるクレイケアブランド「CLAYGE」から、この夏ついにブースターヘアミストが誕生しました。導入ミストとしての役割はもちろん、アウトバスケアやフレグランスミストとしても使える3way仕様。潤いと香りをまとう新習慣で、毎日のヘアケアをもっと心地よく彩ってみませんか？

3wayで使える新感覚ヘアミスト

「クレージュ ミネラルケアミスト」は、髪の導入美容液・アウトバストリートメント・フレグランスミストとして活躍する万能アイテム。

クレイ由来のミネラル保湿成分³やナノセラミド⁴、ペリセア⁵を贅沢に配合し、ダメージを受けた髪に浸透補修。植物性オイル⁶と植物エキス⁷が潤いと栄養を与え、指通りなめらかな仕上がりを実現します。

毎日のケアにプラスするだけで、髪と心をやさしく包み込む癒し⁹を感じられます。

クナイプから新発売♡ピースフルモーメント香るハンドクリーム登場

仕上がりで選べる「SR」と「PS」

ラインナップは2種類。「クレージュ ミネラルケアミストSR」は、加水分解ダイズタンパク⁸を配合し、なめらかにまとまる質感へ。フローラル＆ムスクの香りが上品に広がります。

「クレージュ ミネラルケアミストPS」は、加水分解コンキオリンタンパク⁸を採用し、艶やかにまとまる仕上がりに。ホワイトアプリコット＆ムスクの香りで女性らしさを演出♡

どちらも価格は1,320円（税込）、容量180ml。PLAZAでは8月27日（水）より先行発売、10月10日（金）から全国のバラエティショップ、ドン・キホーテ、ウエルシアグループで展開されます。

*³：腐植土抽出物（保湿成分）

*⁴：セラミドNP、セラミドAP、セラミドNG（保湿成分）

*⁵：ジラウロイルグルタミン酸リシンNa（保湿成分）

*⁶：アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、ホホバ種子油（保湿成分）

*⁷：ツボ草エキス、モモ葉エキス、セージ葉エキス（保湿成分）

*⁸：加水分解ダイズタンパク（SRに配合）、加水分解コンキオリンタンパク（PSに配合）（どちらも保湿成分）

*⁹：香りによる

髪も心も潤す新習慣を始めよう

クレージュの「ミネラルケアミストSR/PS」は、ただのヘアミストではなく、美容液のように髪に栄養を届ける新世代ケア。

3way仕様で、導入・補修・香りまでマルチに叶えてくれるのが嬉しいポイントです♪自分の理想の仕上がりや香りで選べる2種類から、あなたにぴったりの1本を見つけてみて。

毎日のヘアケアタイムが癒しに変わる瞬間を、ぜひ体感してください。