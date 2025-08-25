この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新築一戸建てを購入するとき、ハウスメーカーの10年保証はとても心強いもの。しかし「それだけで大丈夫！」と思ってしまうと、あとで思わぬトラブルや費用に悩まされることも…。

そこで今回は、株式会社さくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんが、新築購入後「2年以内」にやっておくべき大切なポイントを教えてくれました。



■３つの“早期チェックポイント”

① シーリング（防水ゴム）の劣化は2年以内に要確認

キッチン・お風呂・外壁などの継ぎ目に使われるシーリング材は、新築時に施工不良があると、2年以内に剥がれたり隙間が生じたりしやすい部分。

雨漏りを防ぐためにも、早めに気づいて施工会社へ伝えることが大切です。



② ドア・窓（建具）の開け閉めに異変がないか

引き渡し後には建物全体が乾燥や収縮を経て安定しますが、その過程で扉や窓の立て付けがズレつつ、ガタつきやきしみ音が出ることも。

2年以内に調整してもらえれば無料対応となることが多いので、早めの申請が◎。



③ 壁紙や塗装の浮き・剥がれに注意

クロスや塗装面の細かな浮きや剥がれはよくある軽微な不具合ですが、劣化が進行すると補修費用が高額に。

引き渡しから2年以内の保証期間中であれば、ほとんどのケースが無償で対応可能です。



■10年保証だからと安心せず、“発見したらすぐ申し出る”が鍵

基礎・構造や雨漏れに関する部分は10年保証の対象ですが、保証があるからと悠長に構えていると「経年劣化」として扱われて保証対象外にされることも。

さらに補修の工事には期間も手間も大きくかかるため、早期発見・早期対応が重要です。



■ワンポイントアドバイス

・引き渡し日と2年目のリマインダーを自分で早めに設定しておく

・軽微な変化でも早めにメールや記録で報告しておくと安心

・判断に迷う場合は、第三者の専門家の意見（ホームインスペクションなど）を聞くこともおすすめ



【まとめ】

新築のアフターサービスは、もらえる権利を「使う・使わない」で大きな差になります。

特に2年以内に目に見える不具合は保証対象になることが多い傾向があります。

株式会社さくら事務所では、そうしたアフター保証の活用相談や、専門家によるホームインスペクション（住宅診断）も行っています。

「いやいや、これは保証外かも…」と迷ったら、ぜひ相談して後悔のないマイホーム生活を続けましょう。

