U-NEXT Piratesを二度の優勝に導き、「ロボ」の異名で麻-ジャン界に君臨する男、小林剛。その感情を排した超合理的な打ち筋は、一体どのようにして形成されたのか。柔道に打ち込んだ青年が理科大に進学し、そしてプロの世界へ。その道のりは、決して平坦なものではなかった。



もし、藤田晋社長との運命的な出会いや、Mリーグ設立の裏側、そして石橋伸洋プロ・朝倉康心プロへの想いを、本人の口から直接聞くことができるとしたら、知りたくないだろうか？YouTubeチャンネル「発男道場」の街頭録風インタビュー動画「【麻雀街録】Mリーガー小林剛 柔道青年から理科大も麻雀の道へ 竹書房の仕事が転機に 藤田晋社長に最強戦で負けるも 石橋プロ・朝倉プロへの想い」では、小林プロがその半生を、静かな熱意と共に赤裸々に語る。本記事では、その貴重な告白の要点を凝縮して紹介しよう。



麻雀との出会い、そしてプロへの道ーーー。

小林プロが麻雀と出会ったのは、高校1年生の時。友人の影響で始めた麻雀にのめり込み、毎日麻雀漬けの日々を送る。東京理科大学に進学するも、その情熱は冷めることなく、大学2年で中退し、プロの道へ進むことを決意する。



人生の転機：竹書房の仕事と、藤田晋との出会いーーー。

プロとして活動する中で、彼の人生を大きく変える二つの転機が訪れる。

一つは、竹書房での「何切る問題」の連載。この仕事を通して、自身の知名度が上がったことはもちろん800問ほど作った問題により麻雀理論を言語化し、体系化させていった。

そしてもう一つが、最強戦での決勝でサイバーエージェント社長・藤田晋氏との対局したことだ。ここで藤田氏が見事優勝を納めたのだが、この経験で麻雀を「より応援しやすくなった」ことからプレイヤーから業界発展する側へと、後のRTDやMリーグ設立のきっかけとなったと語られる。



Mリーグ、そして「ロボ」の哲学ーーー。

Mリーグドラフト会議でU-NEXT Piratesから指名を受け、彼の新たな挑戦が始まる。チームを二度の優勝に導き、押しも押されもせぬリーグ屈指の存在となった今、彼は何を思うのか。そしてその間に石橋プロや朝倉プロの退団で何を思ったのか。YouTubeでは熱い想いが語られている。

インタビューの最後で、小林プロは自身の麻雀哲学と、麻雀界への想いを語る。「ロボ」と呼ばれる自身のスタイルを貫き通す覚悟、そして、麻雀がより多くの人に愛されるための未来への展望。その言葉からは、静かながらも確固たる情熱が伝わってくる。



まとめ：一人の男の生き様が、ここにあるーーー。

柔道に打ち込んだ青年が、麻雀の世界で理論を磨き、数々の出会いを経て、リーグの頂点に立つ。小林剛というプロの物語は、単なる麻雀の成功譚ではない。一つの道を信じ、実直に歩み続けた一人の男の、静かで熱い生き様の記録だ。ぜひ動画本編で、その半生の全てに触れてみてほしい。あなたの麻雀観、そして人生観に、新たな視点を与えてくれる何かがそこにはあるはずだ。