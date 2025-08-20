商店街で愛された存在…消えた「アンパンマン」石像の行方は？所有する商店街理事長「こっそり返してくれたら」　高知

絶大な人気を誇る国民的ヒーロー「アンパンマン」。

その作者ゆかりの地である高知県の商店街から、アンパンマンの石像が盗まれていたことが分かりました。

石像があったのは、高知市中心部の商店街にある呉服店の目の前。

店主によると、18日午後3時前には石像があることを確認していましたが、店を離れた約30分の間に消えていたといいます。

この石像を所有する呉服店店主の湯山眞理さんは「ないと気づいたときはびっくり。すごく腹立ちました」と話しました。

アンパンマンの石像は3年前に友人から譲り受けたもので、「商店街を通る人たちに笑顔になってもらいたい」という思いで、店の前に置いていました。

石像を所有 天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長：

通る人はあるのが当たり前。チラチラ見て通る。「また来年も来るからね」って頭ポンポンってしたり、結構かわいがられてた。不思議、石なのに。

“特別な思い”で置かれていたアンパンマンの石像。

高さ20cmほどと小さいながらも、街に大きな笑顔を届ける存在でした。

石像を所有 天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長：

本当に傷つけずに返してくれたらうれしい。こっそりでいいから。

警察は窃盗の疑いで調べています。