ウェルナがお馴染みの祝福

【MLB】ドジャース 11ー4 ロッキーズ（日本時間20日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し5打数1安打2打点だった。2回にリーグトップに並ぶ44号を放つと、スポンサー企業がお馴染みの祝福の投稿をしたが、あまりの量産ぶりに思わず“悲鳴”を上げた。

大谷は2回、2死走者なしで迎えた第2打席で、右翼フェンス奥にあるロッキーズのブルペンへ6試合ぶりとなる44号ソロを放った。打球速度115.9マイル（約186.5キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）で、角度は19度という“超低空弾”だった。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿している。

日本時間の午前10時1分とに出した44号から37分後に「遅くなってしまった……」と祝福の投稿。本文にも本塁打数に応じてパンケーキの絵文字を並べているが、この日で絵文字は44個に到達。「パンケーキの絵文字が増えて投稿文が入りきらない 次回から変更させてください」と“悲鳴”。大谷の量産ぶりに仕様の変更を余儀なくされたようだ。

画像では44枚のパンケーキタワーにたっぷりの生クリームとマスカットが飾られていた。45号から文面がどう変わるのかも注目だ。（Full-Count編集部）