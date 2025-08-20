¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬Ì¾Ìç¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤«¡¡¥³¥Þ¥Ä¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤âÄÉ¤¤É÷
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¡¢Ì¾Ìç¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º°ÜÀÒ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿¤¬ÄãÌÂÂ³¤¤Ç¡¢·ÀÌóËþÎ»¤¹¤ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬Ç»¸ü¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¸õÊä¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤À¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È£Æ£±¡×¤Ï¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥êÂàÃÄ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¥Ä¤ÎÉüµ¢ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ü¥ó¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°ÜÀÒ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÂàÃÄ¤Î¥¦¥ï¥µ¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬£²¿Í¤È¤âµî¤ë»öÂÖ¤â¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È£Æ£±¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢ºò²Æ¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë³ÑÅÄ³ÍÆÀ¤ØÆ°¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÂ¸ºß¤â³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¡Ö¥³¥Þ¥Ä¡×¤¬ºòÇ¯¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÈÂç·¿¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¡Ö¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥Þ¥Ä¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤¬¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÆüËÜ¿Í¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀäÂÐÍß¤·¤¤¤Ï¤º¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¸Î¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤â¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿Ì¾Ìç¤Ë³ÑÅÄ¤¬ÅÅ·â²ÃÆþ¤Ê¤ë¤«¡£