【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１５日、米露首脳会談の舞台となった米アラスカ州アンカレジで、プーチン露大統領に異例の厚遇ぶりを示した。

トランプ氏は、米軍エルメンドルフ・リチャードソン統合基地で露政府専用機から降りてレッドカーペットを歩くプーチン氏の姿を確認すると、何度か拍手するように手をたたいた。歩み寄ってくるプーチン氏に右手を伸ばすと、２人はがっちりと握手を交わし、約６年ぶりの再会を喜んだ。

「アラスカ２０２５」の文字が飾られた演台に並んで向かう際には、轟音（ごうおん）を響かせながら上空をＢ２爆撃機が飛行した。演台で記念撮影をしていた際には、記者団から「プーチン大統領、市民の殺りくをやめますか」との質問が飛んだ。プーチン氏が右耳を指さして「聞こえない」というしぐさを見せると、すぐにトランプ氏がプーチン氏に声をかけ、一緒に演台を下りた。

トランプ氏は、プーチン氏を専用車「ビースト（野獣）」に乗せ、後部座席に並んで座った。ＮＢＣニュースによると、付近にはモスクワのナンバープレートを付けた車が待機していたといい、約１０分間の乗車はトランプ氏の思いつきだった可能性があるという。