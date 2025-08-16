【アメイジングデジタルサーカス】新アイテムはジャックスを着たポムニ！
世界的人気アニメーション『アメイジングデジタルサーカス』Episode 6の公開を記念して、最新輸入商品の発売が決定した。
『アメイジングデジタルサーカス』は、2023年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいる。
ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむデジタル空間『アメイジングデジタルサーカス』に迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の ”トビラ” を見つける。
トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジング デジタル サーカスとは？ この世界は一体？ ケインの正体とは？
ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に……。
今回、発売が決定した新商品は、「アメイジングデジタルサーカス ジャックス着ぐるみぬいぐるみ（ポムニ）」と「アメイジングデジタルサーカス ぬいぐるみキーホルダー（ラガタ）」の2種。
「アメイジングデジタルサーカス ジャックス着ぐるみぬいぐるみ（ポムニ）」は、エピソード6の世界観をぎゅっと詰め込んだ、特別なぬいぐるみ。ポムニがジャックスの着ぐるみを身にまとった、物語の重要なシーンを切り取ったようなデザインになっている。
「アメイジングデジタルサーカス ぬいぐるみキーホルダー（ラガタ）」は、鞄やリュックにつけて一緒にお出かけ出来ちゃうぬいぐるみキーホルダー。
『THE AMAZING DIGITAL CIRCUS - Ep 6: They All Get Guns 』は、本日8月16日（土）の7：00より公開。新作を観た後は新アイテムを楽しもう。
（C） 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.
