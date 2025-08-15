ストライプインターナショナルが展開する、メンズ・レディースブランド「CRAFT STANDARD BOUTIQUE」（クラフト スタンダード ブティック）は、さくらももこ原作の「コジコジ」とのコラボレーションアイテムを8月15日に全国のCRAFT STANDARD BOUTIQUE店舗および同社ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで発売する。



「COJI-COJI/トートバッグ」

今回、漫画家・さくらももこが生み出したメルヘンの国に住む不思議なキャラクター「コジコジ」と初のコラボレーションが実現した。昨年12月に漫画原作30周年を迎えた「コジコジ」は、のんびり屋でマイペース、でも本質を突くような一言にハッとさせられる独特な世界観で、子どもから大人まで幅広く支持されている。同コレクションでは、クスっと笑えて癒される「コジコジ」のポップで愛らしい世界観を詰め込んだアイテムを全6型展開する。



「COJI-COJI/サコッシュバッグ」

色鮮やかなイラストが映えるバッグは2型登場。A4サイズが入るトートバッグには、裏面に「くらふとすたんだーどぶてぃっく？長いね」という「コジコジ」らしい一言をプリントした。ころんとしたフォルムのサコッシュは、ボリューム感のあるギャザーストラップがポイント。長財布やミニボトルが入るサイズで、フェスや身軽な外出にもおすすめとなっている。



「COJI-COJI/プリントTシャツ」

同コラボ限定のオリジナル衣装を身にまとった「コジコジ」が胸元にちょこんと佇む可愛いTシャツは、バックデザインに原作の印象的なシーンやセリフをプリントした。シンプルながらも見る人の心に響くデザインは、ファン必見のアイテムとなっている。



「COJI-COJI/折り畳み傘（晴雨兼用）」

雑貨では、チャーム、折り畳み傘、ミラーをラインアップ。アクリルチャームは、赤いカラビナに「コジコジ」と「次郎」の愛らしいイラストと同コラボ限定のセリフプレートを添え、ここでしか手に入らないデザインに仕上げた。そのほか、優しいベージュカラーの折り畳み傘や、カップに入った「コジコジ」が顔をのぞかせる2面ミラーも用意している。



左から：「COJI-COJI/アクリルチャーム」「COJI-COJI/2面ミラー」

「コジコジ」の魅力があふれるコラボアイテムと一緒にこれからの夏の外出をぜひ楽しんでみてほしい考え。

［小売価格］

COJI−COJI／トートバッグ：4500円

COJI−COJI／サコッシュバック：3990円

COJI−COJI／プリントTシャツ：4400円

COJI−COJI／折り畳み傘［晴雨兼用］：4990円

COJI−COJI／アクリルチャーム：1980円

COJI−COJI／2面ミラー：1980円

（すべて税込）

［発売日］8月15日（金）

ストライプインターナショナル＝https://www.stripe-intl.com