Netflixの人気恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』に出演した中井大（ダイ）が、自身のセクシュアリティを家族に打ち明けた時の経緯について赤裸々に語った。

【映像】ダイシュンのラブラブ2ショット＆シュンからのメッセージ

8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに中井が登場した。

番組後半では「告白を断ったら男子にレズビアンであることをばらされた」という中学3年生の女子からの相談に応じる場面があり、中井とぺえが自身の経験を踏まえたアドバイスを送った。

ぺえから「伝える相手もタイミングも、本当に、だんだん身についてくるもの。センサーみたいに。いつ伝えたの？お母さんとかに」と質問されると、中井は自身のカミングアウト体験を開示した。

「僕は初めてカミングアウトしたのはお友達で、大学ですごい仲いい子で」と、最初は信頼できる友人に打ち明けたことを明かした中井。「家族は僕の中で胸を張って『この人が彼氏です』って言える人ができたら紹介しようと決めていて」と、カミングアウトのタイミングについて自分なりの基準を持っていたことを語った。

「で、20歳の時にできた彼氏と家族のバーベキューに連れてきて、『彼氏です』って言って」と、家族の集まりの場で恋人を紹介したことを明かした。このカミングアウト後の変化について、「それからはやっぱ家族も僕と接しやすくなって、今はもういろんなものがはげて、すごい順風満風」と、家族との関係性が良好になったと語った。

同様の悩みを抱える中学生に対しては「そういう大事なものを誰に話すかっていう見極め。信頼できる人にしか言わないようにするっていう、なんでもかんでも言っちゃうと、いらないとこで傷つくのは…僕ずっとそうだったので」とアドバイス。自身も同様の苦労を経験してきたことを示唆した。