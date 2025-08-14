この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪市立長居植物園（大阪市東住吉区、長居公園）で現在、夏の風物詩「ひまわりウィーク」が開催されている。

約2000平方メートルのライフガーデンでは、約2万株のヒマワリ（ビンセントオレンジ）が見頃を迎えている。「ひまわり風鈴」や「黄色のベンチ」など、フォトスポットが例年より多く設置されており、SNSへの投稿が多く見られる。

開園時間は9時30分～18時（通常は17時まで）。入園料は大人＝300円、高校生・大学生＝200円、中学生以下無料。8月17日まで。

