大阪・長居植物園でヒマワリ見頃
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
大阪市立長居植物園（大阪市東住吉区、長居公園）で現在、夏の風物詩「ひまわりウィーク」が開催されている。
約2000平方メートルのライフガーデンでは、約2万株のヒマワリ（ビンセントオレンジ）が見頃を迎えている。「ひまわり風鈴」や「黄色のベンチ」など、フォトスポットが例年より多く設置されており、SNSへの投稿が多く見られる。
開園時間は9時30分～18時（通常は17時まで）。入園料は大人＝300円、高校生・大学生＝200円、中学生以下無料。8月17日まで。
