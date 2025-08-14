お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルと西野創人が１１日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「コロコロチキチキペッパーズの『よろチキチャンネル』」を更新。

「【衝撃】ナダルが旅行先で連行されました」と題した動画を公開した。

ナダルは、旅行先で愛娘と過ごしていたときに遭遇した出来事を回想。「室内遊び場みたいな（施設に）行くってなって。子供たちがバーって遊んでて。俺、一眼レフ（のカメラ）いつも持ってんのよ。結構デカい。（自分の）子どもを撮ったりしててんけど。違う子どもとかが『カメラマンの人いる！写真撮って！』って。なんで他の子どもを撮らなアカンねん…と思ったけど。『撮ろっか！』って。別に後で消そうと思って」と述懐。娘も、よその子どもたちも一緒に喜んでいたため、リクエストを受ける度にシャッターを押していたと振り返った。

ナダルは「（施設は）ちょっと共働きの人が、子供を預けたりみたいな所。『すいません！』って声をかけられて。スタッフさんに。変なおっさんが子どもの写真を撮りまくってるみたいなウワサになってて…」と明かした。

ナダルは「『子どもの写真を撮ってますよね？話聞いてるんで』みたいな言われて。『（よその）子どもが撮ってって言うから撮りたくないって言えなくて』って。『消してもらえますか？』『当たり前でしょ？』。なんで（よその子の写真を）持って帰らなアカンねん…。娘は遊ぶ所がいっぱいあるから走り回ってる。俺は（スタッフに）普通に捕まえられたからね」と話した。

西野は「なんで、そんなことになんねん！（スタッフに連れられて）ひとけのない部屋行って？」と笑顔。ナダルは「手を引っ張られて『ちょっと来ていただいていいですか？』とか呼ばれて」と苦笑しながら振り返っていた。