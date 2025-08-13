タレントの若槻千夏（41）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。常に鼻が整形疑惑を持たれていることを明かした。

若槻は「昔から、整形疑惑を持たれる鼻なんですよ」と、小鼻のあたりを指さし「小さいから、整形っぽいらしくて…」と語った。

また、以前友人と韓国旅行に行った時には「足裏マッサージをしてくれたんですよ。おばちゃんが2人で。友達が韓国語わかる子で、普通にしゃべっていたら、なんか言っていて、何言ってる？って聞いたら“あの子の鼻、整形よ”って。すごい疑惑を持たれて」ということも。

「どこ行ってもそうです」と、シミ取りのためにクリニックに行った時には「お医者さんに“確認なんですけど、鼻っていじられてますか？”って言われるんですよ。“いじってないです。ナチュラルな親と一緒の鼻です”と言うと、“本当に失礼なんですけど、もしいじっていたとしたら、失敗です”って言われて」ということも。

さらに、エステでは「“皆さんに聞いていることなんですけど、鼻さわって大丈夫ですか？”って。だから、毎回、自分で最初に鼻さわって“本物なんで、全然気にしないでくださいって”」言うと笑った。