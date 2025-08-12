町田がG大阪の28歳イスラエル代表MFを完全移籍で獲得！「加入する機会をいただき、とても興奮しています」
FC町田ゼルビアは８月12日、ガンバ大阪からMFネタ・ラヴィを完全移籍で獲得したと発表した。
28歳のイスラエル代表は、町田を通じて以下の通りコメントした。
「FC町田ゼルビアファンの皆さまへ はじめまして、ネタ・ラヴィです。この度、FC町田ゼルビアに加入する機会をいただき、とても興奮しています。新しいチームメイトと会えること、そしてスタジアムで皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています。選手としての自分の経験を活かし、クラブの目標達成のために全力を尽くします。一緒に戦いましょう！頑張ります!!」
またG大阪を通じては、次のように発信した。
「別れを告げる時は常に辛いものですが、この素晴らしい２年半を共に過ごしたガンバ大阪、そして関わるすべての方々に感謝申し上げます。このクラブでプレーする中で、私は人としても選手としても成長することができました。尊敬してやまない日本サッカーや文化を学ぶ機会をいただきましたし、ガンバで過ごした思い出は常にいい記憶として私の心の中に刻まれるでしょう。
ファン・サポーターの皆様、良い時も悪い時も温かい声援をいただき本当にありがとうございました。常にチームのためにベストを尽す努力をしてきましたし、その姿をこれからも覚えていてもらえたら嬉しいです。皆さんのこれからに、幸運が訪れることを願っています。本当にありがとうございました」
リーグ戦６連勝中で、首位の鹿島アントラーズまで勝点差４まで迫ってきた５位の町田。実力派ボランチの補強で、さらなる上位進出を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
