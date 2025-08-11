この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

夫婦問題カウンセラー・岡野あつこ氏、『離婚を決断すべき10個のサイン』で「我慢の上の結婚は意味がない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「離婚を決断すべき10個のサインとは？【専門家が解説】」と題した動画が話題を呼んでいる。動画内で登場したのは夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏。岡野氏は、前回の「離婚すべきケース5選」動画への反響を受け、今回はより詳しく“離婚を決断すべき10のサイン”について徹底的に語った。



冒頭で岡野氏は「暴力がある場合は迷わず離れるべき」と強調。身体的な暴力のみならず、「お前は何もできない」「お前のせいでこうなった」といった人格を否定するモラハラ、精神的暴力もDVに該当すると明言し、「一度始まった暴力は徐々にエスカレートする可能性がとっても高い」と忠告した。特に子供がいる家庭については、「子供は親の関係をよく見ている」と指摘し、「暴力的な環境に育ったこと自体が、子供の心に深い傷を残す」と親への影響を説いた。



また、夫婦間の信頼を揺るがす問題として、「浮気や不倫の繰り返し」を挙げ、「関係を立て直す努力を一方だけが続けても、片一方が正義がない行動に出れば意味がない」と語った。そこから、「自分の自尊心が傷ついて心がとっても疲弊してしまう」「この傷は時間が経ってもなかなか癒えません」と、裏切りによる深刻な精神的ダメージにも言及した。



さらに、「家庭内で会話がなくなったり、無視や怒鳴り合いが日常化した場合、子供は強いストレスを受けてしまう」「夫婦関係の問題と子供は別ではなく、子供は敏感に感じとっている」とし、子供目線でも関係を見直す重要性を訴えた。岡野氏は「離婚イコール悪ではなく、より良い環境を作るためのチャンス、選択と捉えて前向きに考えることも大事」とアドバイスを送っている。



「共依存状態」や「一方通行の努力」、「経済的な問題」、「セックスレス」、「夫婦一緒にいても安らげない」なども危険なサインとして挙げ、「一緒にいてちっとも気が休まらない家庭はかなり危険」など、視聴者が気付かぬうちに抱えているかもしれない具体例も挙げた。



さらに「価値観や目標のズレ」や「自分らしくいられない結婚生活」については、「結婚してから本来の自分を失ってしまった」「毎日が幸せに感じられないなら、結婚している意味はないんじゃないでしょうか」と強いメッセージを発した。



動画の終わりには「今の時代は、離婚も悪い選択肢ではありません。本当に幸せになるために離婚を選択する人も増えています」と時代背景に触れつつ、「自分や家族の幸せを考えて、立ち止まって夫婦関係を見つめ直すのも大事」と視聴者に優しく語りかけた。最後には自身の著書『なぜ、妻の一言はカチンとくるのか』の増刷報告も加え、「このチャンネルが役に立ったと思った方は登録・いいねをお願いします」と呼びかけ、動画を締めくくった。