¼Â¤Ï¥â¥Æ¤ë¡È¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¡É¤Î½÷À¡£ÃËÀ¤¬¼æ¤«¤ì¤ë¡Ö°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡×
Îø°¦¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÇÍ§Ã£¤ÎÂ¿¤¤½÷À¤¬ÍÍø¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¡É¤Î½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¡É¤Î½÷À¤ËÃËÀ¤¬¼æ¤«¤ì¤ë¡Ö°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¤Ë¡Ö»É·ã¡×¤è¤ê¡Ö°Â¿´´¶¡×¤òµá¤á¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
Îø°¦¤Ë¥È¥¥á¥¤äÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤è¤ê¤â¡¢°ÂÄê¤äÌþ¤·¤òµá¤á¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ¤ë¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Î½÷À¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤±¤É¡¢»ÍÏ»»þÃæ¤À¤È¡ÖÈè¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¹µ¤¨¤á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½÷À¤Ë¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÅÓ¤½¤¦¤Ç¡ÖÉâµ¤¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤
¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤½¤¦¡×¡Ö°ìÅÓ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤â¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¨¤½¤¦¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò¸òÅª¤Ç¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂ¾¤ÎÃË¤Ë¤â¥â¥Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ÂÎ¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡É¤¬»É¤µ¤ë
ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¤ÈÃËÀ¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÌ¥ÎÏ¡É¤ÏÃËÀ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÌµÍý¤ËÍÛ¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÎø¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
🌼ºÇ½é¤ÏËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£ÃËÀ¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ç¹¥¤¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±