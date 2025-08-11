町田の中山雄太はボランチで先発出場した

FC町田ゼルビアは、8月10日のJ1リーグ第25節のヴィッセル神戸戦に2-0で勝利した。

この試合で圧巻の先制ゴールを決めたのが、日本代表MF中山雄太だった。

8月6日の天皇杯ラウンド16の京都サンガF.C.戦に続き、守備的MF（ボランチ）で先発出場。前半6分にロングスローを相手DFがクリアーしたこぼれ球を拾った中山は、胸トラップでボールをコントロールさせると、バウンドしたボールを左足で完璧に捉える。弾丸シュートはゴール右隅、ポストギリギリのコースへと飛び、先制ゴールとなった。

中山がJリーグの舞台でゴールを決めたのは、ほぼ1年ぶり。町田に加入した直後のジュビロ磐田戦でも前半4分に先制点を挙げて4-0の勝利に導いたが、再び自身の早い時間帯のゴールで試合を動かし、チームに勝ち点3をもたらした。

町田はこの中山の先制ゴールに触発されたかのように、FW相馬勇紀もスーパーゴールを決めて首位の鹿島を撃破。リーグ戦6連勝、公式戦9連勝と連勝記録を伸ばして、優勝争いに加わっている。

ファンからはSNS上で「エグいてー」「今季のマイベストゴールはまちがいなくこれ！」「中央の中山雄太にはこれがある」「ゴラッソ！」「このシュートをリアルタイムで見れて良かった。興奮冷めぬ」「こんなスーパーゴール、生で見たの初めて」「蹴った後の余裕も含めて惚れますわ」「まじで凄いシュート」「理不尽ゴール！」といった声が集まった。（FOOTBALL ZONE編集部）