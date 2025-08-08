回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、新キャンペーン「とろとまぐろ」フェアを8月8日から期間限定で開始します。定番メニュー「ビントロ」が通常価格130円（以下、税込み）のところ特別価格115円で販売。さらに、「ふり塩熟成中とろ」（280円）、「炙りとろはらす」（250円）などが発売されます。

その他、鹿児島県奄美で育ったスギを使った「奄美 活〆スギ」（280円）、定番品「あぶりチーズサーモン」に、さらにチーズをプラスした「あぶりサーモン MAXチーズ」（390円）、「瀬戸内レモン豚カルビ」（115円）、たこ焼きをたこせんべいでサンドした「【屋台名物】たこせん」（150円）、「ベーコン天釜玉うどん」（490円）もラインアップ。

ドリンクでは、「いちごミルク」をかわいらしいクマの容器に入れた「くまちゃんいちごみるく」（680円）が発売。いちごシロップと牛乳、つぶつぶ食感のいちご果肉が楽しめる一品で、付属のシールでデコレーションが可能。容器を持ち帰ることもできます。

さらに、期間限定スイーツとして、「濃厚ドバイチョコケーキ」（420円）、「長崎名物カステラアイスサンド」（330円）、「5種のサクもちボール」（380円）、「別腹ちょこっと蜜芋パフェ」（280円）も登場します。

くら寿司では、吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）さんのマンガが原作の人気アニメ「鬼滅の刃」の映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の公開を記念して、同アニメとのコラボキャンペーンも同日から実施。竈門炭治郎の羽織から発想を得た「炭治郎のえび天マヨソース」（230円）、「水柱」冨岡義勇をイメージした「義勇の水の呼吸レモンスカッシュ」（480円）といったコラボメニューやオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンも行われます。

※価格は店舗によって異なります。

