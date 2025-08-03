¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥Ö¥í¥¬ー¤¬»ØÅ¦¡ÖÆüËÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¢À¤³¦¤ÇÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥óÁý²ÃÃæ¤Î¥ï¥±¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡ÖBE:FIRST¤¬SBS²ÎÍØÂçÅµ¤ÇÌöÆ°¡£ÆüËÜ¤Î¥°¥ëー¥×¤¬Ãå¼Â¤ËÀ¤³¦¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡×¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥Ö¥í¥¬ー¤ÎÆÁÎÏ´ðÉ§¤µ¤ó¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦SBS²ÎÍØÂçÅµ¤Ë½Ð±é¤·¤¿BE:FIRST¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÁÎÏ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢º£²ó¤ÎSBS²ÎÍØÂçÅµ¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤Ï½µ¤Ë5～6ËÜ¤â²»³ÚÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¹ñ¤é¤·¤¤¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇBE:FIRST¤¬ÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤Ç¤Î½é¤ÎÂç¤¤Ê½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÊÑ¤¨¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤âÊÑ¤¨¡×¤ÈåÌÌ©¤ÊÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ò¾Î»¿¡£¡ÖSKY-HI¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ê¬BE:FIRST¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤¢¤Æ½ñ¤¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²Î¤¦¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥ê¥Ã¥¯ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ö¤ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Æー¥¸¸«¤ë¸Â¤ê¤ÏÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÆüËÜÀª¤Î¿Ê½Ð¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤¯¤ÎÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë°ÕÌ£¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆÁÎÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬Êó¤¸¤¿ÆüËÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×³¤³°¿Ê½ÐËÜ³Ê²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤âÃåÌÜ¡£XG¤äJO1¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Travis Japan¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥°¥ëー¥×¤¬¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤ò¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡ÖÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆÃ¤ËJO1¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¸¥ª¥Á¥ãー¥ÈTop100¤ÇÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÀ¤òµó¤²¡¢¡ÖÄ©Àï¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤½¤³¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡×¤È¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Î³¤³°Ä©Àï¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÁÎÏ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢º£²ó¤ÎSBS²ÎÍØÂçÅµ¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤Ï½µ¤Ë5～6ËÜ¤â²»³ÚÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¹ñ¤é¤·¤¤¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇBE:FIRST¤¬ÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤Ç¤Î½é¤ÎÂç¤¤Ê½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÊÑ¤¨¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤âÊÑ¤¨¡×¤ÈåÌÌ©¤ÊÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ò¾Î»¿¡£¡ÖSKY-HI¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ê¬BE:FIRST¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤¢¤Æ½ñ¤¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²Î¤¦¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥ê¥Ã¥¯ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ö¤ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Æー¥¸¸«¤ë¸Â¤ê¤ÏÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÆüËÜÀª¤Î¿Ê½Ð¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤¯¤ÎÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë°ÕÌ£¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆÁÎÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬Êó¤¸¤¿ÆüËÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×³¤³°¿Ê½ÐËÜ³Ê²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤âÃåÌÜ¡£XG¤äJO1¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Travis Japan¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥°¥ëー¥×¤¬¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤ò¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡ÖÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆÃ¤ËJO1¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¸¥ª¥Á¥ãー¥ÈTop100¤ÇÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÀ¤òµó¤²¡¢¡ÖÄ©Àï¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤½¤³¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡×¤È¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Î³¤³°Ä©Àï¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¾Þ¤Î¼õ¾Þ¥·ー¥ó¤³¤½¡ÈÀ¤³¦È¯¿®¡É¤»¤è――ÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈYouTube¸ø³«¤Î²è´üÅª°ÕµÁ¡×
¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¤ÎDREAM¥À¥ó¥¹´ë²èÆ°²è¤ò¥¢ー¥«¥¤¥Ö²½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¡×
¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶ØÁ°¤Ç¤³¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Îー¥Þ¥ó¤Ï°Û¼¡¸µ¡×―¥Ó¥ë¥Üー¥É¥Á¥ãー¥ÈÊ¬ÀÏ¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎSNS³èÍÑ¤ä¿ä¤·³è¤Î¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤´Â¸¤¸¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÀ§Èó¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¢£ÆÁÎÏ´ðÉ§¡¡note¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥Ö¥í¥¬¡¼¡£¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ä´ë¶È¤Î¡¢note¤äSNS³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£