フィリピンパビリオンで味わう“南国の甘い誘惑”！ハロハロ＆トロピカルアイス【大阪・関西万博】

2025年の大阪・関西万博では、フィリピンパビリオンにて、来場者を“南国の甘い誘惑”で迎える本格スイーツが提供されている。注目は、フィリピンの国民的かき氷「ハロハロ(Halo-Halo)」と、十数種類以上のフレーバーから選べるアイスクリーム。いずれも、パビリオン出口に設けられたテイクアウト専門の「HAIN TAKE OUT」で購入できる。〇 カラフルな味と食感が楽しめる名物スイーツ「ハロハロ」フィリピン語で「混ぜ混ぜ」を意味するハロハロは、煮豆やゼリー、フルーツ、紫芋のウベアイスなどが層になった豪華なスイーツであり、見た目にも楽しく、食べ応えも十分である。

商品名:HALO-HALO(ハロハロ)価格:1,900円(税込)内容:甘く煮た豆、果物、芋入りかき氷。紫芋とエッグカスタードをトッピング。特徴:「混ぜ混ぜ」の意味をもつフィリピン伝統のかき氷。味も食感も多彩で、見た目の華やかさも抜群。暑い日のデザートにぴったり。〇 マンゴーやドリアンも!選ぶ楽しさ広がるアイスクリームの宝箱ハロハロと並ぶ人気メニューが、豊富なフレーバーで展開されるソフトクリームとカップアイスである。ソフトクリームは南国らしい風味が特徴で、コーンの種類によって価格は550円〜900円(税込)と、選択肢も幅広い。カップアイスは、好みのフレーバーを2種類まで選ぶことができ、価格は650円(税込)。ラインナップにはウベやジャックフルーツ、ドリアン、バギオ産いちご、ココナッツ、チョコレートなど個性豊かな味が揃っており、毎日通っても飽きないほどのバリエーションを誇る。〇 ソフトクリーム(Soft Ice Cream)価格:Wafere Cone(ワッフルコーン):550円Sweet Cone(シュガーコーン):900円〇 カップアイス(Ice Cream Scoop)価格:650円(税込) ※2フレーバーを選択可、トッピングは在庫次第で変更ありフレーバー例(全11種):Melon and Nata(メロン&ナタデココ)Ube(紫芋)Kape(コーヒー)Tsokolate(チョコレート)Nangkasuy(ジャックフルーツ&カシューナッツ)Durian(ドリアン)Baguio Strawberry(バギオ・ストロベリー)Mangga(マンゴー)Coco Sugar(ココナッツシュガー)Manila Vanilla(マニラバニラ)Macapuno(マカプノ:ココナッツの実)〇 営業時間や購入方法もチェック!涼を楽しむベストタイミングとは?販売はフィリピン館の出口付近にある「HAIN TAKE OUT」で行われており、館内を見学しなくても購入ができる。パビリオンの営業時間中(朝〜21:30頃まで)を目安に提供されており、タイミングによっては夜間でも購入でき、涼を求める"ひと休みタイム"にもぴったりだ。本格的なフィリピンスイーツを気軽に体験できるフィリピンパビリオンのスイーツブースは、暑さを忘れさせてくれる"南国からの贈り物"。味覚と視覚を楽しませてくれる、贅沢なひと品を会場で味わおう。■フィリピンパビリオン■大阪・関西万博 公式サイト■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック