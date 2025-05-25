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Challenging common notions on how eggs break and the role of strength versus toughness | Communications Physics
MIT engineering students crack egg dilemma, finding sideways is stronger | MIT News | Massachusetts Institute of Technology
https://news.mit.edu/2025/mit-engineering-students-crack-egg-dilemma-sideways-stronger-0508
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