ディズニーストアに、夏らしい元気なカラーで”お菓子パッケージ風”デザインのグッズを揃えた、ディズニー&ピクサー作品「トイ・ストーリー」をモチーフにした新コレクションが登場。

ジャラジャラキーチェーンやポーチ、エコバッグなど、夏らしい元気なビタミンカラーで毎日が楽しくなるアイテムが勢ぞろいする「TOY STORY CONFECTIONERY」が発売されます☆

ディズニーストア ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」 コレクション「TOY STORY CONFECTIONERY」

発売日:2025年5月20日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/toy-story-confectionery/

ディズニーストアから、ディズニー&ピクサーアニメーション「トイ・ストーリー」キャラクターをモチーフにした新コレクション「TOY STORY CONFECTIONERY」が登場。

海外のお菓子売り場をテーマに、ポップでカラフルな色合いのお菓子パッケージデザインのグッズが揃います。

ジェリービーンズをイメージしたビーズのストラップがアクセントになった夏らしいビタミンカラーのポーチや、「エイリアン」デザインのジャラジャラキーチェーンなどがラインナップされます。

また、シークレットコレクションからは、カードホルダーと巾着が登場。

そのほか、携帯に便利なエコバッグやレジャーシートなど、おでかけアイテムも充実しています。

さらにグルメポップコーン専門店「HillValley(ヒルバレー)」のアソートポップコーンもラインナップ☆

トイ・ストーリー シークレットカードホルダー TOY STORY CONFECTIONERY

価格:900円 (税込)

パッケージサイズ:約縦14.5×横9.3×厚み1.5cm

個性たっぷり元気いっぱいのおもちゃキャラクターたちと、夏らしいビタミンカラーがマッチした、ワクワク楽しいシークレットカードホルダー。

デザインは全6種類で、「ブルズアイ」に乗った「ウッディ」と「ジェシー」、「バズ・ライトイヤー」、「レックス」&「バターカップ」&「ハム」&「トリクシー」、

「エイリアン」、「ロッツォ」、「ボー・ピープ」と「ビリー&ゴート&グラフ」のうちどれかひとつがパッケージに入っています。

日常的に使うICカードを入れたり、お手持ちの写真やステッカーなどを入れてバッグのアクセントにするのもおすすめです。

トイ・ストーリー シークレット巾着 TOY STORY CONFECTIONERY

価格:700円 (税込)

パッケージサイズ:約縦15×横13×厚み1cm

「トイ・ストーリー」キャラクターたちのお菓子パッケージデザインを使用したシークレット巾着。

デザインは「ブルズアイ」に乗った「ウッディ」と「ジェシー」、「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」

「レックス」&「バターカップ」&「ハム」&「トリクシー」、「ロッツォ」、「ボー・ピープ」と「ビリー&ゴート&グラフ」の6種類。

どのデザインが入っているかは、開封するまでのお楽しみです☆

トイ・ストーリー ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り TOY STORY CONFECTIONERY

価格:2,200円 (税込)

サイズ:バッグ(使用時) 約縦29×横30×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約17cm

ポーチ 約縦14×横10×厚み1cm/チェーン 約長さ15cm

まるで海外のお菓子売り場のような、ポップでカラフルなデザインに仕上げられたファスナーポーチ入りエコバッグ。

バッグが入っているポーチは「エイリアン」のお菓子パッケージがデザインされています。

クリア部分からエコバッグの柄が透けて見えるのがポイントです。

ポーチにはボールチェーンが付いているので、バッグチャーム感覚で携帯できます。

トイ・ストーリー レジャーシート ポーチ入り TOY STORY CONFECTIONERY

価格:2,200円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦34×横27×厚み3cm

レジャーシート 約縦88×横138cm

ポーチ 約縦29×横21.5×厚み2.5cm

お菓子のパッケージを一面にプリントした、総柄のレジャーシート。

レジャーシートが入っているポーチには「エイリアン」のお菓子パッケージがプリントされています。

みんなでワイワイ過ごすレジャーシーンにおすすめのグッズです☆

トイ・ストーリー ポーチ ストラップ付き クリア窓 TOY STORY CONFECTIONERY

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ16×幅11×奥行き7cm

ストラップ 約長さ21cm

「レックス」「バターカップ」「ハム」「トリクシー」をお菓子パッケージ風にデザインしたポーチ。

ジェリービーンズをイメージしたビーズが連なったストラップがアクセントになっています。

ストラップの両端にナスカンが付いているので、普段使っているバッグの持ち手に取り付けられるのも嬉しいポイントです。

リトル・グリーン・メン/エイリアン キーホルダー・キーチェーン ジャラジャラ TOY STORY CONFECTIONERY

価格:2,000円 (税込)

サイズ:全長 約17.5cm

お菓子パッケージ 約縦6.5×横4.3×厚み1.4cm

「エイリアン」のお菓子パッケージをデザインした、チャームがたくさん付いたジャラジャラキーホルダー。

オーロラのようにうるうるきらめく星形チェーンや、コロコロ丸いビーズ、ビーンズ形のお菓子モチーフなどが付いたボリュームたっぷりのデザインです。

お菓子パッケージデザインのチャームの中にビーズが入っていて、振るとカラカラシャカシャカ動きます☆

【HillValley】トイ・ストーリー ポップコーン アソート TOY STORY CONFECTIONERY

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約高さ32.5×幅24×奥行き9cm

グルメポップコーン専門店「HillValley(ヒルバレー)」のアソートポップコーン。

大きなパッケージを開けると、テトラタイプの個包装ポップコーンが10個。

5種のフレーバーが2個ずつ入っています。

定番のキャンディチョコと

キャンディストロベリー、

スッキリとした酸味のキャンディレモン、

甘い香りのバニラ、

注目フレーバーのキャンディコーラの全5種です。

テトラにプリントされた「トイ・ストーリー」キャラクターがかわいい☆

「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが夏らしいビタミンカラーのお菓子パッケージ風デザインになった新コレクション。

ディズニーストアにて2025年5月20日より順次販売が開始される「TOY STORY CONFECTIONERY」の紹介でした☆

