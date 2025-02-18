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Model Spec (2025/02/12)
https://model-spec.openai.com/2025-02-12.html
https://arstechnica.com/ai/2025/02/chatgpt-can-now-write-erotica-as-openai-eases-up-on-ai-paternalism/
ChatGPT AI will finally start covering controversial topics
https://bgr.com/tech/chatgpt-ai-will-finally-start-covering-controversial-topics/
OpenAI tries to 'uncensor' ChatGPT | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/02/16/openai-tries-to-uncensor-chatgpt/
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definitely need some sort of ¡Ègrown up mode¡É— Sam Altman (@sama) December 25, 2024
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