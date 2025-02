ウェブブラウザ「Firefox 135」の正式版が公開されました。これにより、クレジットカードの自動入力機能やAIチャットボットへのアクセス機能などが段階的に展開されています。Firefox 135.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/135.0/releasenotes/

◆自動翻訳Firefox翻訳が、これまで以上に多くの言語をサポートしたことで、簡体字中国語、日本語、韓国語のページを翻訳できるようになり、翻訳先の言語としてロシア語も利用できるようになりました。ただし、他言語から日本語への翻訳はまだサポートされていません。◆クレジットカードの自動入力機能これまでアメリカやヨーロッパの一部地域向けにしかリリースされていなかったクレジットカードの自動入力機能が、世界中のすべてのユーザーに段階的に展開されています。◆AIチャットボットへのアクセスAIチャットボット機能がすべてのユーザーに向けて段階的に展開されています。この機能は、サイドバーかFirefox Labsから使いたいAIチャットボットを選択することで、サイドバーでチャットインターフェースが使えるようになります。サイドバーでAIチャットボットを使うとこんな感じです。◆「新しいタブ」のレイアウトFirefox 134までアメリカとカナダ限定の機能だった「新しいタブ」の新しいレイアウトが、ストーリーが利用可能なすべての国で利用できるようになりました。なお、ストーリーは記事作成時点では北米のほかイギリス、ドイツ、イタリア、フランス、スペインで利用可能です。◆トラッキング拒否の削除設定から「トラッキング拒否」のチェックボックスが削除されました。ウェブサイトにプライバシーを尊重するよう依頼したい場合は、代わりに「ウェブサイトにユーザーデータの販売や共有の拒否を通知する」設定が使えます。◆右クリックメニューの更新右クリックメニューの「サイト追跡を除いてコピー」の項目の名称が「クリーンリンクをコピー」に変更されました。◆その他の変更点・証明書の透明性が強制になりました。・上記に加え、CRLite証明書失効チェックメカニズムも段階的に導入されています。・サイトが履歴APIを悪用して履歴を過剰に生成し、「戻る」や「進む」での操作が困難になる問題が発生するのを防ぐ安全策が追加され、ユーザーが操作しない限りそのようなエントリは戻るボタンや進むボタンの使用時にスキップされるようになりました。・macOSおよびLinuxユーザーは、ウィンドウ内で複数のタブが開いているときに「終了」のキーボードショートカットを使うと現在のタブのみを閉じることができるオプションが使えるようになりました。なお、次期メジャー版となる「Firefox 136」は現地時間の2025年3月4日にリリース予定です。