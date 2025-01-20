¥Õ¥¸¼ò¼çµÁµ×¥¢¥Ê¡¢ÎÞ¤Ç¸ÀÍÕµÍ¤Þ¤é¤»¡ÈÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ò¼çµÁµ×¥¢¥Ê¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¡Ê52ºÐ¡Ë¤È½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê72ºÐ¡Ë¤Ë¤è¤ë²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¡£
¤³¤ì¤Ë¼ò¼ç¥¢¥Ê¤ÏÎÞ¤Ç¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤É¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¡£13Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¼¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤â¸åÇÚ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ä¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¹¥¤¤Ê²ñ¼Ò¤ò¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä´ºº¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¤¢¤È¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀâÌÀ¤òº£¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Äº£¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¡Ê52ºÐ¡Ë¤È½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê72ºÐ¡Ë¤Ë¤è¤ë²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¡£
¤³¤ì¤Ë¼ò¼ç¥¢¥Ê¤ÏÎÞ¤Ç¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤É¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¡£13Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¼¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤â¸åÇÚ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ä¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¹¥¤¤Ê²ñ¼Ò¤ò¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä´ºº¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¤¢¤È¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀâÌÀ¤òº£¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Äº£¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£