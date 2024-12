サメに襲撃される事故は毎年世界中で約80件報告されており、その中には被害者が致命傷を受けるケースも存在します。世界中のビーチでサメ対策が講じられている中、オーストラリアにあるマッコーリー大学の研究チームが「LEDライトを使ってサメから身を守る方法」を発表しました。Counterillumination reduces bites by Great White sharks: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(24)01431-3Scientists reveal how to avoid a shark attack - and their method is surprisingly simple | Daily Mail Onlinehttps://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14076885/How-avoid-shark-attack-science.htmlCounterillumination reduces bites by White sharks / Curr. Biol., Nov. 11, 2024 (Vol. 34, Issue 24) - YouTubeオーストラリア周辺海域には、肉食で気性の荒いホホジロザメが多く生息しています。研究チームによると、ホホジロザメは食物連鎖のピラミッドのトップに立つ頂点捕食者ですが、視力は非常に弱く、色を見分けるのが苦手である一方で、遠くにある物体を見つけるのは得意だとのこと。つまり、サメは獲物のシルエットだけを見て攻撃するかどうかを決定しているというわけです。海でサーフィンを楽しむ人間がホホジロザメに襲われるのは、ホホジロザメが海面に浮かぶサーフボードをアザラシと見間違えるケースが多いとのこと。そこで、ホホジロザメがサーフボードに気付かないようにすることで、人間が襲われる事故を減らせるのではないかと研究チームは考えました。研究チームは、南アフリカのホホジロザメが多く生息する海域で、アザラシの形を模した発泡スチロール製の模型を船でけん引する実験を行いました。実験に使われた模型にはLEDによってさまざまな照明パターンが搭載されました。その結果、LED照明を点灯しなかった模型はすぐにホホジロザメに攻撃されたり追いかけられたりした一方で、LED照明を点灯した模型はホホジロザメに襲われる頻度がはるかに少ないことが明らかになりました。研究チームによると、特にLED照明の明度が重要で、明度が最大に設定された模型はほとんどホホジロザメに攻撃されなかったとのこと。つまり、LEDの照明が迷彩のような役割を果たしていたというわけです。さらに、LED照明のパターンによっても攻撃頻度が変わりました。特に、模型に対してLED照明を縦縞(しま)状に配置した場合よりも、横縞状に配置した方が攻撃される頻度は少ないことが判明。研究チームは、縦縞にLED照明を配置すると細長いシルエットが見えやすくなり、ホホジロザメから認識されやすくなるのではないかと推測しています。また、通常の模型を浮かべた状態で「常時点灯するLEDライト」と「点滅するLEDライト」を海中に投入したところ、常時点灯するLEDライトと比較して、点滅するLEDライトを投入した場合は模型の攻撃される頻度が高くなることがわかりました。このことから、ホホジロザメは単に光におびえているのではなく、光の明暗から模型のシルエットを見定めていると研究チームは論じています。研究チームは、ホホジロザメだけではなく他のサメに対しても同様の効果があるかはさらなるテストが必要と述べながらも、今回の発見によってサーファーとサメの両方の安全を守ることができるのではないかと期待を寄せています。なお、研究チームはサーフボード型の模型を使って実験することも考えたそうですが、南アフリカ当局は地元サーファーに危険がおよぶ可能性を指摘し、実験を許可しなかったそうです。