平成のジュニアブームを牽引した子供服メーカー「ナルミヤ・インターナショナル」から誕生した『ナルミヤキャラクターズ』

『ナルミヤキャラクターズ』4人をデザインした文具雑貨シリーズが、かわいいキャラクターグッズや便利なステーショナリーを展開する「サンスター文具」より発売されます☆

サンスター文具『ナルミヤキャラクターズ』文具雑貨シリーズ

発売予定:2024年11月中旬

販売店舗:全国の雑貨店、文具専門店、Dtimes公式通販『DtimesStore』など

日本を代表する子供服メーカー「ナルミヤ・インターナショナル」から誕生し、平成のジュニアブームを牽引した『ナルミヤキャラクターズ』

”エンジェルブルー”の「ナカムラくん」、”メゾピアノジュニア”の「ベリエちゃん」、”ポンポネットジュニア”の「ミントくん」、”デイジーラヴァーズ”の「ルッキー」が人気を博しました。

そんな『ナルミヤキャラクターズ』のかわいい文具雑貨シリーズがサンスター文具から登場。

個性豊かな『ナルミヤキャラクターズ』を描いた、普段使いしやすいペンケースやノートなどが展開されます☆

メモミニ

価格:各264円(税込)

種類:全4柄

異なるデザインのメモを2柄ずつ封入した、ポーチなどにも収納しやすいメモミニ。

「ナカムラくん」「ベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」の全4柄がラインナップされます。

メモA6

価格:各495円(税込)

種類:全2柄

『ナルミヤキャラクターズ』の集合アートが楽しめる、A6サイズのメモ。

スタイリッシュなブルーとフェミニンなピンクを基調にしたメモがそれぞれ4柄ずつ楽しめます。

8柄レターセット

価格:各660円(税込)

種類:全2柄

全部で8柄の封筒と便箋がセットになったレターセット。

贈る相手やシーンに合わせて使い分けできるのも嬉しいポイントです。

グッズ名・価格:左から)

・ボールペン(全4柄)各440円(税込)

・カラーペン4本セット(全2柄)各990円(税込)

デイリーに活躍してくれるボールペンとカラーペン4本セット。

『ナルミヤキャラクターズ』ならではのカラーで仕上げられた、ポップなデザインが魅力です。

ぷっくりシール/タイルシール

グッズ名・価格:左から)

・ぷっくりシール(全2柄)各550円(税込)

・タイルシール(全4柄)各550円(税込)

ノートやお手紙のデコレーションにぴったりなぷっくりシールとタイルシール。

ぷっくりシールは存在感抜群なダイカット、タイルシールは貼りやすいスクエアタイプです。

シール手帳

価格:各1,045円(税込)

種類:全4柄

プリントシールなどをコレクションするのにぴったりなシール手帳。

カラフルなアートで仕上げられた全4柄から選べます。

ダイカットクリアファイル5P/カードホルダー

グッズ名・価格:左から)

・ダイカットクリアファイル5P(全4柄)各550円(税込)

・カードホルダー(全4柄)各990円(税込)

プリント類を上手にカテゴライズできる、ダイカットクリアファイル。

お気に入りのカードと一緒にお出かけできるホルダーもラインナップされます。

ガラケー型アクキー

価格:各715円(税込)

種類:全8柄

押しボタン式のガラケーデザインがインパクト抜群なアクリルキーホルダー。

4ブランドそれぞれ2柄ずつ展開されます。

缶ペンケース/チェーン付デニムポーチ

グッズ名・価格:左から)

・缶ペンケース(全4柄)各990円(税込)

・チェーン付デニムポーチ(全2柄)各2,200円(税込)

『ナルミヤキャラクターズ』のかわいいアートを大胆に落とし込んだ缶ペーケースが登場。

デニムポーチはバッグなどに取り付けることもできるチェーン付きです。

『ナルミヤキャラクターズ』の「ナカムラくん」「ベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」のアートを使用した、レトロかわいいステーショナリー。

サンスター文具『ナルミヤキャラクターズ』文具雑貨シリーズは、Dtimes公式通販『DtimesStore』などにて販売開始です☆

