[8.10 J2第26節](Ksスタ)

※18:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 21 松原修平

DF 3 大崎航詩

DF 4 山田奈央

DF 33 牛澤健

MF 7 新井晴樹

MF 10 前田椋介

MF 13 野瀬龍世

MF 17 長澤シヴァタファリ

MF 23 甲田英將

MF 47 櫻井辰徳

FW 11 草野侑己

控え

GK 25 富居大樹

DF 5 楠本卓海

DF 88 長井一真

MF 8 落合陸

MF 38 齋藤俊輔

FW 9 安藤瑞季

FW 99 中島大嘉

監督

森直樹

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 13 實藤友紀

DF 25 真瀬拓海

MF 6 松井蓮之

MF 7 中島元彦

MF 23 有田恵人

MF 37 長澤和輝

FW 11 郷家友太

FW 98 エロン

控え

GK 29 松澤香輝

DF 22 小出悠太

MF 8 松下佳貴

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 27 オナイウ情滋

FW 15 梅木翼

監督

森山佳郎