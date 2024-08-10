水戸vs仙台 スタメン発表
[8.10 J2第26節](Ksスタ)
※18:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 13 野瀬龍世
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
FW 11 草野侑己
控え
GK 25 富居大樹
DF 5 楠本卓海
DF 88 長井一真
MF 8 落合陸
MF 38 齋藤俊輔
FW 9 安藤瑞季
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 7 中島元彦
MF 23 有田恵人
MF 37 長澤和輝
FW 11 郷家友太
FW 98 エロン
控え
GK 29 松澤香輝
DF 22 小出悠太
MF 8 松下佳貴
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎
※18:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 13 野瀬龍世
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
FW 11 草野侑己
控え
GK 25 富居大樹
DF 5 楠本卓海
DF 88 長井一真
MF 8 落合陸
MF 38 齋藤俊輔
FW 9 安藤瑞季
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 7 中島元彦
MF 23 有田恵人
MF 37 長澤和輝
FW 11 郷家友太
FW 98 エロン
控え
GK 29 松澤香輝
DF 22 小出悠太
MF 8 松下佳貴
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎