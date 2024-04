ビーチ・ボーイズの新ドキュメンタリー『ビーチ・ボーイズ：ポップ・ミュージック・レボリューション』5月24日より独占配信開始！

ビーチ・ボーイズの新ドキュメンタリー作品『ビーチ・ボーイズ:ポップ・ミュージック・レボリューション』は、5月24 日(金)よりDisney+(ディズニープラス)にて、独占配信決定! この度、日本版キービジュアルと予告編が解禁となった。



『ビーチ・ボーイズ:ポップ・ミュージック・レボリューション』

ポップ・ミュージックに革命を起こした伝説のバンド 結成60年を超えて世界で愛される楽曲に迫る



ビーチ・ボーイズは、1961 年に兄弟や親族、友人らと共に米カリフォルニア州ホーソーンで結成されたロックバンド。1963年にリリースした楽曲「サーフィン・U.S.A.」を筆頭に、「アイ・ゲット・アラウンド」「カリフォルニア・ガールズ」といったヒット曲を連発し、米ビルボードのチャートを席巻。彼らの台頭によって、本国ではビーチ・カルチャーやサーフ・ミュージックが大ブームとなり、西海岸の若者たちのカリスマ的存在となったビーチ・ボーイズは“アメリカン・ドリーム”ならぬ、“カリフォルニア・ドリーム”を築きあげた。

その後、サーフ・ミュージックだけでなく、異なるスタイルの音楽や、精神性、瞑想、環境主義といったテーマを取り込んで早々に幅を広げたことが、ビーチ・ボーイズを1960年代のアメリカを代表するバンドたらしめていく。1966年にリリースされた『ペット・サウンズ』は、2020年米ローリング・ストーン誌が選ぶ「史上最高のアルバム500」の2位に選出されるなど、今なお色褪せない名盤と評され、その後のアーティストに多大なる影響を与えたと言われている。

そんなビーチ・ボーイズの新ドキュメンタリー『ビーチ・ボーイズ:ポップ・ミュージック・レボリューション』は、ポップ・ミュージックに革命を起こした伝説的バンドをたたえる作品。家族で結成されたつつましい始まりからバンドの壮大な歴史を振り返ると共に、初公開の記録映像やバンドメンバーと音楽業界の大物たちの新たなインタビューを収録。何世代にもわたってファンを惹きつけてやまない彼らの魅力を存分に堪能できる作品となっている。

メンバーのブライアン・ウィルソンは、本作について「ドキュメンタリーの仕上がりには非常に満足しているよ。彼らは素晴らしい仕事をしてくれた。(ドキュメンタリーは)あの頃のボーイズたちとの日々、楽しさ、そして音楽を思い出させてくれた。もちろん、あの素晴らしいハーモニーもね」とコメントしている。

なお、本作の監督を務めたのは、フランク・マーシャルとトム・ジムニー。マーシャルは、『インディ・ジョーンズ』シリーズや『シックス・センス』などの名作をプロデュースしアカデミー賞に5度ノミネートされた経験を持つ名プロデューサー。また、監督業も行っており、『アラクノフォビア』『南極物語』などでメガホンを取ってきたヒットメーカーだ。一方のジムニーも、ブルース・スプリングスティーンのライブ作品等で2度エミー賞を受賞しており、豪華な製作陣にも注目が集まっている。

予告編

このほど解禁された予告では、憧れのビーチ・ボーイズを前に黄色い歓声をあげる熱狂的なファンたちの姿が。ビーチ・ボーイズの車を大勢で囲むファンの様子からは彼らが当時、いかに世界を熱狂させていたかが見て取れる。

また、当時ライバルと称されたイギリスのロックバンド=ザ・ビートルズの映像が収められているほか、ビーチ・ボーイズを悩ませた解散・確執騒動についても触れられており、期待が高まる仕上がりとなっている。さらに、今をときめく人気スター、ワンリパブリックのライアン・テダーや、ジャネール・モネイも登場!

彼らは大御所であるビーチ・ボーイズについて一体何を語るのか?レコード売り上げ1億枚を誇る“奇跡”のロックバンド=ビーチ・ボーイズの“軌跡”をこの機会にお見逃しなく!

ディズニープラスには音楽史に残るアーティストのライブやドキュメンタリーが充実ディズニープラスでは、ビートルズのルーフトップ・コンサートなど音楽史の1ページを映し出す『ザ・ビートルズ:Get Back』、エド・シーランの人生を追った『エド・シーラン:The Sum of It All』、BTSの10年間の軌跡を収めた『BTS Monuments: Beyond The Star』など音楽ドキュメンタリー作品作品が充実。

さらに、テイラー・スウィフトの大規模世界ツアーを収めた『Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)』、エルトン・ジョンの最後の北米公演『エルトン・ジョン・ライヴ:Farewell from Dodger Stadium』、ビリー・アイリッシュの2ndアルバムのライブパフォーマンスとアニメーションが融合する『ハピアー・ザン・エヴァー:L.A.へのラブレター』など、コンサートフィルムも配信中。

『ビーチ・ボーイズ:ポップ・ミュージック・レボリューション』は、5 月24 日(金)よりディズニープラスで独占配信開始。(海外ドラマNAVI)