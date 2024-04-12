Xperia 10 IV SO-52C

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　「BCNランキング」2024年4月1日から7日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）

2位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

3位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

4位　Pixel 7a(au)（Google）

5位　Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）

6位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

7位　Galaxy A54 5G SC-53D（SAMSUNG）

8位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

9位　arrows We F-51B（FCNT）

10位 Pixel 8 128GB(au)（Google）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。