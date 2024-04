Googleは8日(現地時間)、スマートフォン(スマホ)などの製品や忘れ物防止タグなどを装着したお財布やかばんなどを紛失したり盗難されたときに探せるAndroidなど向け機能「デバイスを探す(Find My Device)」をオフラインでも地図上で位置を確認できるようになったとお知らせしています。

特に同社が「Made by Google」として展開している「Pixel」ブランドの最新フラッグシップスマホ「Pixel 8」および「Pixel 8 Pro」については特殊なハードウェアによってオフラインなだけでなく電源が入っていない場合やバッテリーが切れている場合でも位置を特定できるようになっているとのこと。またBluetoothを利用した忘れ物防止タグ「Chipolo」と「Pebblebee」もデバイスを探すに今年5月から対応し、これらによって新たに「近くを探す(Find Nearby)」機能が追加されるほか、他にも「Eufy」や「Jio」、「Motorola」の忘れ物防止タグについても今年後半に予定だということです。さらに見つからない製品やタグと自宅にあるスマート製品「Nest」との距離が表示可能になります。なお、新しいデバイスを探すのAndroid向けアプリはAndroid 9以降で利用でき、さらに同社では合わせてデバイスを探すが設計としてネットワークに組み込まれた多層保護によってプライベートで安全であり、ネットワークに接続されている製品を常に制御しながら利用者の安全と個人情報のプライバシーを確保し、位置情報のエンドツーエンド暗号化と位置記録、自宅などのプライベートな場所への不要な追跡からの保護などの機能に対応していると説明しています。GoogleではこれまでにAndroidなど向けにデバイスを探すを提供してきましたが、デバイスを探す機能が新たにまったく新しくなり、アメリカやカナダを皮切りに世界中のAndroid搭載製品に展開され、10億台を超えるAndroid搭載製品の新しいクラウドソーシングネットワークを利用して紛失したり盗難されたりしたAndroid搭載製品や忘れ物防止タグを入れた日用品を迅速かつ安全に見つけられるようになるということです。<オフライン対応>まったく新しいデバイスを探す機能ではオフラインの場合でも互換性のあるAndroid搭載製品を探したり、デバイスを探すのアプリにて地図上で位置を確認したりしてそれらのAndroidを搭載したスマホなどを見つけられるようになります。またPixel 8とPixel 8 Proについては電源がオフになっている場合やバッテリーが切れている場合でも見つけることができます。<新しい忘れ物防止タグに対応>デバイスを探す機能に今年5月よりChipoloとPebblebeeのBluetoothに対応した忘れ物防止タグに対応し、タグを使って鍵やお財布、かばんなどの日用品を見つけることができるようになります。これらのタグはデバイスを探すのネットワーク用に特別に構築され、Androidに加えてiOSに対応した不明なアラートと互換性があり、不要な追跡から保護します。さらに今年後半にはEufyやJio、Motorolaなどの忘れ物防止タグにも対応する予定だということです。<近くを探す>探し者は時々すぐ目の前にあったりしますが、紛失したスマホなどの近くにいるものの、それを見つけられない場合に少し手助けになるような「近くを探す」機能に対応し、どこに隠れているかを正確に把握するのに役立ちます。今年5月に忘れ物防止タグに対応することによってそれらを使って鍵やお財布などの日用品を見つけることもできるようになります。<Nestを使って自宅にある製品とのおおよその距離がわかるように>Android搭載製品や忘れ物防止タグを付けた鍵やお財布など日用品を自宅で失くしてしまうことがありますが、そういったときのために新たに「デバイスを探す機能に紛失物とNest製品の距離を表示して見つけるのに役立つようになります。<アクセサリーを友人や家族と共有可能に>アクセサリーを共有すると、デバイスを探すアプリ内で誰もがそのアクセサリーの場所を確認できるようになり、例えば、家の鍵をルームメイトと共有したり、テレビのリモコンを友人と共有したり、旅行仲間と荷物を共有したりできるため、何かを紛失した場合でも簡単に管理できるようになるということです。アプリ名:デバイスを探す価格:無料カテゴリー:ツール開発者:Google LLCバージョン:3.1.000-4Android 要件:5.0 以上Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.google.android.apps.adm

記事執筆:memn0ck

