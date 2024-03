By ほしのるる毎年おなじみのエイプリルフールが今年も始まりました〜!どれが本当でどれがウソなのか、もしかしたらネタのふりをしているだけでマジなのではないか?というようにして現実と虚構が溶け合っていくカオスな一日のはじまりはじまり〜。◆エイプリルフールのネタのタレコミのやり方この記事中に未掲載のネタで「エイプリルフールやってる!」というのを発見したときや「うちもエイプリルフールをやってます!」という自薦の連絡はネタのタレコミ用メールフォームから送信してもらえればOKです!

【悲報】

亀田製菓から「つらターン」が登場‼️

苦〜いパウダーがかかった、

なんともつらい味覚をご賞味あれ#エイプリルフール#つらターンの対義語はハッピーターン pic.twitter.com/RM5HhE6i2Q— ハッピーターン【公式】 (@happyturnkameda) April 1, 2023

“速達”でお肌に潤いを届ける「ゆうぱっく」

全国の郵便局で一斉販売で〜す#エイプリルフール pic.twitter.com/XS60EUJ8DW— JP 日本郵政株式会社 (@JapanPostHD_PR) 2024年3月31日

新生活の春……🌸



『幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-』で、ヨハネが最先端のスクールスタイルに変身💘



初めて着るはずの衣装なのに、意外と馴染んでいるのは気のせい……?

【てるグループ】



会社の電話をスマホで使える!どこでも会社にできる!

CD、DVDもありますよ〜!!すご〜〜い!

「ナイセンクラウド」のご注文はコチラから!



特設サイト👉【https://t.co/ADNvlk8QNb】

YouTube👉【https://t.co/prWPLiUqTj】#エイプリルフール pic.twitter.com/4YHHds3td9— ナイセン®︎【公式】テレワークに役立つサービス No.1 (@itallinc) 2024年3月31日

クロックワークラビットにエラーが発生しましたhttps://t.co/7i3TcA2ltp

(音声が流れますので一緒にお楽しみください)#クロラビ2 pic.twitter.com/juRSDniuY8— TVアニメ『ご注文はうさぎですか?』 (@usagi_anime) 2024年3月31日

ボボボーボ・ボーボボ 舞台化決定!



日程:300X年

会場:鼻毛真拳劇場

脚本/総合演出:ボボボーボ・ボーボボ#エイプリルフール#ボーボボ21周年 #ボボステ#ボーボボお誕生日おめでとう pic.twitter.com/fGnUJ8xOKN— ボボボーボ・ボーボボ【公式】 (@bo_bobo_info) 2024年3月31日

・掲載されやすくなる押さえるべきポイントGIGAZINE編集部員がサイトを見に行っても「どれがエイプリルフールのネタなのだ……?」ということで瞬時に判断できない&ネタの意味がわからず記事化をあきらめてしまうしかない……となったり、「どこかがいつもと違うらしいが元のサイトの状態を知らないので、どこがどう変化したかまるでわからない……激しく困った……」ということで記事化できなかったり遅れまくったりするケースが毎年山ほどあるため、タレコミする際には必ず「ここが見るべきポイントです!」「サイトのここが以前とこのように違っており、こういう意味のエイプリルフールネタなんです!」という説明・解説・見るべきポイント・ここが押さえるべき点、というのをページのURL・アドレス・リンク先と合わせて書いてもらえると、GIGAZINE編集部員も、そして読者も「なるほどなるほど!そうだったのか!!」とわかりやすくなり、いろいろな意味でわかりみが深まりますので、お手数をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力をお願いします……!◆エイプリルフール記事が更新される度にすぐ知る便利な方法GIGAZINE編集部はエイプリルフールに便乗していろいろなことをしている各サイトを4月1日0時〜24時まで、文字通り全力で24時間リアルタイム実況更新し、あなたが今見ているこの記事にまとめて追加し続けます。時間の経過とともに新情報がどんどんここに追加されていき、この記事はiPhoneのSafariを落とすぐらいのとんでもない長さになっていきます。「ページを再読み込みして、追加があるかどうか確認するのはギガも無駄に減るし重いし……」という場合に便利なのが、GIGAZINEのX/旧Twitter公式アカウント・Facebook公式アカウント、Discord公式アカウント、Bluskey公式アカウントに随時、隙あらば更新通知の投稿をしますので、フォローしておくと今後もいろいろお役立ちです。◆ここからまとめリスト公式コラボから個人による非公式なものまで中身はいろいろ!◆インターリンクが広告消去専用メガネ「お前はもう閉じている」を発売インターネットサービスプロバイダーのインターリンクが、眼鏡型の広告消去デバイス「お前はもう閉じている」を2024年4月1日に発売すると発表しました。「お前はもう閉じている」を装着した状態で「Ata」と叫ぶと、スマートフォン上に表示されている広告が「Hidebu」と言いながら消え去ります。1度に複数の広告を消したい場合は「Atatatatatatata」と連呼すればOK。この時、なるべく甲高い声を発するのがコツとのことです。◆亀田製菓「ハッピーターン つらターン」「ハッピーターン」で知られる亀田製菓から、2024年4月1日から期間限定で、「35g ハッピーターン つらターン」が登場。元は2023年のエイプリルフールで投稿した「ウソ」でしたが、商品化を望む声が多かったことから本当に発売が実現したとのこと。2023年4月1日のつぶやきが以下。この時は「苦い味」という設定でしたが、商品化したつらターンは唐辛子を加えた「激辛つらパウダー」がまぶされているとのこと。そして本当に発売された「つらターン」がこれ。GIGAZINE編集部にマジで実物が届きました。原材料を見ると、シーズニングに「唐辛子」の文字があります。1袋当たりのカロリーは182kcal。袋から取り出してみたところが以下。従来のハッピーターンは白い粉にまぶされていますが、つらターンには赤い粉がまぶされています。口に入れてすぐはハッピーターン特有の甘さが感じられますが、それを追いかけるように辛さがジワジワとやってきます。ただし、激辛というほどではなくヒリヒリとした刺激が口の中に残るイメージで、次の1枚を食べたくなるようなあとを引く辛さでした。編集長いわく「技のこだ割り 旨辛とうがらしに似ている」とのこと。◆サブウェイで脳波オーダー開始サブウェイでは脳波でのオーダーシステムが登場しました。「SUBマシーン」という装置を付けると脳波からその人にぴったりのサンドイッチをチョイスしてくれます。難しい操作は不要で、装着するだけでスキャンしてくれる模様。そして平均5秒でスキャンが完了します。しかも精度は98%とのことです。◆日本郵政が「速達」でお肌に潤いを届ける「ゆうぱっく」を発表日本郵政は2024年4月1日、フェイスマスクの「ゆうぱっく」を発売したことを告知しました。「『速達』であなたの肌に潤いを与える、乾燥肌対策の新定番」とのことです。装着するイメージは以下のような感じ。洗顔不要で素早く使用可能だそうです。ゆうぱっくを装着してから肌に潤いが届くまでは10秒と、まさに「速達」。使用後もさっとすばやく取り外すだけでOK。スキンケアや化粧の下地などは不要で、ゆうぱっく1枚で完結します。◆タイトーの新人Vtuber「阿波野 八四八」登場「バブルボブル」や「パズルボブル」の公式YouTubeチャンネル「バブルンちゃんねる」に新人Vtuberの「阿波野 八四八(あわの ぱよんぱ)」が登場しました。【自己紹介】新人Vtuber!?阿波野 八四八です!【4月1日】【English Subs】 - YouTube阿波野 八四八はタイトーの新入社員で、バブルボブル・パズルボブルシリーズの広報担当としてバブルンちゃんねるに出演することとなりました。また、2024年4月の組織改編によってバブルンはバブルンちゃんねるの担当を外れたとのこと。阿波野 八四八の好きな食べ物はフルーツで、好きなものはゲーム。また、タイトー社員らしくクレーンゲームも得意とのことです。◆幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の公式スピンオフ作品「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」を題材にしたデッキ構築型ローグライトカードゲーム「幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-」で、新DLCコスチュームとなる「制服ギャル」の配信が決定したとのこと。「幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-」では、ヨハネの服によって使える特殊能力が変化します。果たして制服ギャルのコスチュームで得られる特殊能力が何なのかが非常に気になります。◆「デート・ア・ライブ」新作劇場アニメ制作決定精霊とデートしてデレさせることで世界と精霊を救うというストーリーの「デート・ア・ライブ」の新作劇場アニメ2作品の制作が決定しました。1作品目は「デート・ア・アイドル」というタイトルで、「誘宵美九、八舞耶倶矢、八舞夕弦、本条二亜の4人で構成されたアイドルグループ“Spi-LINKスピリンク”が、四年に一度開催される世界最大のアイドルフェスに出場し優勝を目指すアイドルストーリー」とのこと。2作品目は「デート・ア・マジカル」で、「ごく普通の中学生・五河琴里がある日突然魔法少女マジカルカマエルに変身し、大好きなお兄ちゃんを守るために友だちの四糸乃、七罪と一緒に、魔法の力を使って悪の軍団をやっつける魔法少女ストーリー」となっています。また3年ぶりに精霊たちが男性化した「デート・ア・ライブ ガールズサイド」が復活し、CVを全て島信長氏が担当する企画動画が1日限定で公開されています。◆「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」実写化決定GA文庫のライトノベル「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」は、2023年1月からテレビアニメが放送し、第2期の制作も決定しています。そしてさらに、実写化も決定したことが発表されました。以下が実写化のメインビジュアル。ヒロインの椎名真昼役は、アニメのキャラクターボイスと同じ石見舞菜香さんが務めます。アニメ第2期決定のビジュアルは以下。アニメ2期に関しては、2023年10月に発表されたホントの情報。◆新作は学園恋愛シミュレーション💕『ぱる♡わーるど! 新作は学園恋愛シミュレーション💕『ぱる♡わーるど! 〜もう友達(パル)じゃいられない〜』リリース直後から話題を集め、わずか3日で累計売上本数が400万本を突破し、発売から2週間で総プレイヤー人口が1900万人を突破した「パルワールド」の公式Xアカウントが突如新作を発表。オープンワールドサバイバルクラフトゲームだった「パルワールド」からは一転、次回作は学園恋愛シミュレーションの「ぱる♡わーるど! 〜もう友達(パル)じゃいられない〜」です。出席番号75のクレメーオは真っ当なヒロインキャラですが少し重め。出席番号55のオコチョはショタ系。出席番号69のラブマンダーはお色気たっぷりのギャルキャラです。出席番号???のゾーイはいかにもなツンデレ。同じく出席番号???の闇商人。学ランを着た親友ポジションのキャラクターっぽい感じ。ベタベタなツンデレ的反応を見せるゾーイ首の下をなでられてアヘ顔でヘブン状態に至るオコチョR-18な展開を期待させるラブマンダー闇商人は白い歯を妖しく光らせて主人公を誘います。正統派ヒロインのようなクレメーオ。しかし他のパルに視線をやったことに嫉妬します。そしてまさかのヤンデレ系。付き合っていくには命がいくつあっても足りなさそう。「ぱる♡わーるど! 〜もう友達(パル)じゃいられない〜」は2025年4月1日発売で、一般版とR-18版が同時発売。もちろんこれはエイプリルフールのネタですが、「パルワールド」本編のアップデートも近日に配信される予定です。◆大阪環状線で有料座席サービス「Aぇシート」が開始大阪の梅田を中心に街の変化などを投稿するブログの「ゴリモンな日々」が、JR大阪環状線の有料座席サービス「Aぇシート」のレポートを投稿しています。JR西日本の「新快速Aシート」や京阪電車の「PREMIUM CAR」、阪急で2024年7月に開始する「PRiVACE」など、関西の鉄道各社で有料座席サービスが導入されています。大阪環状線にも有料座席サービス「Aぇシート」が登場したということで、ゴリモンさんが乗ってきたとのこと。Aぇシートは普通列車のうち1両が特別仕様になっている様子。Aぇシートの座席は大阪環状線でおなじみのオレンジ色です。ゴリモンさんは大阪駅から天満駅まで1駅の約3分間を利用したそうですが、「快適な3分間の旅を楽しめました」と語っています。by GORIMON◆ナイセンクラウド外出先・自宅などを問わずどこでも会社の電話を使用できる「ナイセンクラウド」が登場しました。内線をクラウド化することであらゆる場所をオフィス化可能とのこと。事例の数値がやけに具体的です。ムービーの最後で「エイプリルフールだけど本当のことでした!」というネタばらし。本当のことを本当のことと見抜ける人でないとなかなかインターネットを使うのは難しいのかもしれません。◆デイリーポータルZの記事が七五調にデイリーポータルZの記事タイトルや記事の内容が七五調になりました。トップページには七五調の記事タイトルがズラリと並んでいます。「国名の 語源をたどると 「釣り針」に つながる国は どこの国やら?」という記事にアクセスしてみると、タイトルだけでなく本文も七五調でした。記事を読み進めてもずっと七五調。なんだか和の心を感じるような気もします。◆ドスパラ公式のAI「Chotto GPU」PC専門店のドスパラが運営する公式Xアカウントが、実は「Chotto GPU(チョットジーピーユー)」というAIだったことが判明。Chotto GPUがおすすめするアイテムが以下の4つですが、どれもクセがかなり強め。文字通りマウスになってしまった「ゲーミングネズミ」「脳とパソコン」は人間並みの計算力とのこで、普通のPCよりもパフォーマンスが落ちそうです。量子コンピューターならぬ「漁師コンピューター」「モ煮タ〜」は寒い日もほっかほかなほど高温とのことで、PC環境的にはかなり厄介なアイテムとなっています。◆ご注文はうさぎですか?アニメ公式サイトが近未来の日本を舞台にした「クロックワークラビット」に変化しています。アクセスするとこんな感じ。音声が流れるとのこと。メグが登場……と思いきや、記憶喪失になってしまっています。導入ストーリーが終わるとこんな画面になりました。ストーリーはこんな感じ。キャラクターたちが配信活動をしているという世界観です。メインとなる登場人物はラビットハウス組から「チノ」「ココア」「メグ」の3人と、ブライトバニー組から「フユ」「ナツメ」「エル」の3人です。それぞれのキャラクターページも用意されていました。いくつかの配信が行われているようですが、編集部員の確認時点では入れるのはフユの部屋のみ。さらに配信は準備中とのこと。ただし、背景の額縁にストーリーの手がかりが隠されています。PCおよびスマートフォン向けの壁紙がDL可能なページも用意されています。右下にはチャットがあり、ここからストーリーを進めていけそうです。◆ボボボーボ・ボーボボ実写化「ボボボーボ・ボーボボ」のアニメ公式アカウントが、ボボボーボ・ボーボボの舞台化を告知しました。発表されたビジュアルは以下の画像のみ。日時は西暦3000年代のどこか、開場は鼻毛真拳劇場。脚本と総合演出をボボボーボ・ボーボボ本人が務めるとのこと。ボボボーボ・ボーボボのファンは「本当に見てみたい」「逆に興味がある」「ボボボーボ・ボーボボ」などと期待に満ちたコメントを投稿しています。◆アニメ「黒子のバスケ」公式サイトがお仕事仕様にアニメ「黒子のバスケ」の公式サイトに「色んなお仕事をするキャラクターのイラスト」が掲載されています。主人公の黒子テツヤは保育士、火神大我は消防士になりました。アニメ「黒子のバスケ」の公式Xアカウントも「新生活スタート!一緒にお仕事がんばりましょう!」と投稿しています。◆ダブル主人公で描かれるにじさんじ発のゲーム 「にじさんじファンタジー-勇者と魔王とエイプリル-」の制作が決定!?VTuberグループ・にじさんじが、ついにゲーム「にじさんじファンタジー-勇者と魔王とエイプリル-」の制作を発表しました。リリースは2434年とのことで、実際にプレイできるのはおよそ400年以上先になる見込みです。勇者側は勇者リトこと宇佐美リト、聖騎士はフレン・E・ルスタリオ、魔法使いは周央サンゴ、エルフは花畑チャイカというメンバー。対する魔王側は、魔王カエデ(樋口楓)と四天王のキズク参謀(社築)、Dr.ミラン(ミラン・ケストレル)、策士ジョー(ジョー・力一)、軍団長でび(でびでび・でびる)ゲーム画面はこんな感じで、ターン制タクティクスのシミュレーションRPGである模様。また、「にじさんじファンタジー-勇者と魔王とエイプリル-」の公式サイトも公開されています。なお、ゲーム化自体はエイプリルフールのネタですが、関連グッズは本当にリリースされるとのことです。◆電子チラシサービスでチラシが浮世絵風に&ポイントの代わりに小判を配布電子チラシサービスの「Shufoo!(シュフー)」が、生成AIによってチラシを浮世絵風に変換できる新機能を公開しました。レトロブームに乗っかったとのことで、江戸時代にチラシのように使用されていた浮世絵のビジュアルを用いており、江戸レトロなチラシを楽しめるようになっています。新機能のビフォーアフターは以下のような感じ。なお、Shufoo!で閲覧できるすべてのチラシが浮世絵風に変換され、元の閲覧方法に戻すことはできないそうです。Shufoo!を運営するONE COMPATH(ワン・コンパス)は、「チラシが見づらくなったなどの苦情は一切受け付けておりません」と述べています。さらに、Shufoo!にログインしたりチラシを見たりするだけでたまるポイントは、「キャッシュレス"レス"決済」に対応して、小判と交換することも可能になります。また、Shufoo!の公式キャラクターであるケロも、浮世絵風に合わせて悪い顔の悪代官ケロに変身していました。◆ウォーキングアプリ「aruku&(あるくと)」がランニングアプリ「hashiru&(はしると)」へ大型リニューアルウォーキングアプリ「aruku&(あるくと)」がランニングアプリ「hashiru&(はしると)」にリニューアルしました。「hashiru&(はしると)」は、スマートフォンを持って走るだけでプレゼントが当たるアプリとのこと。「hashiru&(はしると)」の画面はこんな感じ。走るのが遅いと「速度が足りません、もっと速く!」と注意されるようです。◆マンガ【推しの子】公式Xアカウントが【ぴえの子】公式Xアカウントに変化マンガ【推しの子】の公式Xアカウントが【ぴえの子】公式Xアカウントに変化してしまいました。【ぴえの子】はぴえヨンと星野アクアの合作マンガとのこと。【ぴえの子】第1巻の書影は以下。「覆面ひよこ界」を新しい切り口で描く衝撃作だそうです。【ぴえの子】公式Xアカウントはアイコンとヘッダーを配布しており、タイムラインをぴえヨンでジャックするように呼びかけています。