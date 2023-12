今月6日、英国放送協会『BBC』の生放送でニュースキャスターが笑顔で中指を立てる挑発的な姿が放映された。真面目なニュース番組の衝撃的な始まりを捉えた映像は、瞬く間に拡散された。ニュースキャスターは「同僚と少しふざけていたんです」と釈明しており、翌週にはそれを証拠づける動画が公開された。中指を立てることになってしまったまさかの理由に、ネット上では「大笑いした」といった声があがっている。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。

【この記事の動画を見る】

生放送で驚きのポーズを晒してしまったのは、英国放送協会『BBC』で20年以上のキャリアを持つニュースキャスターのマリアム・モシリさん(Maryam Moshiri)だ。今月6日、マリアムさんはその日のトップニュースを生放送で伝えるため、ロンドンのスタジオにいた。

実際の放送では、番組のオープニング映像が数秒流れた後、スタジオに切り替わった。カメラの前に座っていたマリアムさんが中央に映し出されたが、彼女は頭を傾けながら笑顔で中指を立てていたのだ。その後、マリアムさんは瞬時に真面目な表情になり、姿勢を正して何事もなかったかのようにニュースを読み上げ始めた。

マリアムさんの予想外の行動に、多数の視聴者が衝撃を受けており、マリアムさんが中指を立てた映像はネット上で拡散されて話題を呼んだ。放送の翌日、マリアムさんは自身のX(Twitter)アカウントで「昨日のことですが、放送前にチームのみんなとふざけていたんです」と釈明した。当時、放送が始まる10秒前からディレクターがカウントダウンを行っていたそうで、マリアムさんはそれに合わせて指でカウントダウンし、ふざけて手の向きを変えたりしていたのが原因だった。

「チーム内での冗談のつもりでしたが、放送されてしまって本当に申し訳ありません。意図的にやったことではないですし、これに怒ってしまった人がいるのなら、お詫びします。視聴者や誰かに向けてやったことでは決してありません。」

そのように謝罪の言葉も添えたマリアムさんだが、それから数日後、問題の生放送直前の様子を捉えた動画がXで公開された。そこには両手の指を順番に折り曲げて、手の向きを裏表と交互に変えながら、カウントダウンを行うマリアムさんが映っている。次第に表情が明るくなったマリアムさんは、5秒前の時点からノリノリになり、そして2秒前に裏ピースのように手の甲をカメラに向けた。そして残り1秒になると中指だけを残す形になってしまい、この部分がオンエアされたのだ。

挑発的なポーズに批判の声が届くかと思われたが、ネット上では「大笑いしちゃった」「彼女はお気に入りのニュースキャスターになったよ」「直前の映像を見るとさらに面白い」「表情も最高なんだよね」「新年のカウントダウンでもやってほしい」「素晴らしいユーモアのセンスだと思う」などといった声が多数寄せられていた。

ちなみに今年3月には米ロサンゼルスの放送局で、生放送中に気象予報士が失神して倒れる様子を捉えた動画がネット上に拡散され、心配の声が相次いでいた。

