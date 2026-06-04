【モデルプレス＝2026/06/04】20代女性を中心に人気を博すインフルエンサーの桃子が、韓国人男性との結婚を報告。3日、自身のInstagramを通じて発表した。【写真】美人インフルエンサー、韓国人男性と結婚で2ショット公開◆桃子、韓国人男性との結婚を報告桃子は「この度、つぶらな瞳と素敵な心を持ち合わせた方と結婚いたしました」と発表。「結婚という選択に至るまで、そして今日までたくさんの試練や困難はありましたが不幸せ