美人インフルエンサー、韓国人男性との結婚を発表 2ショット公開で「お幸せに」「旦那様かっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】20代女性を中心に人気を博すインフルエンサーの桃子が、韓国人男性との結婚を報告。3日、自身のInstagramを通じて発表した。
【写真】美人インフルエンサー、韓国人男性と結婚で2ショット公開
桃子は「この度、つぶらな瞳と素敵な心を持ち合わせた方と結婚いたしました」と発表。「結婚という選択に至るまで、そして今日までたくさんの試練や困難はありましたが不幸せな1日もなく、そんな方に出会えたことを何よりも幸せに思います」とつづった。また、「このように結婚からみなさんへのお伝えまでに時間がかかってしまった理由につきましては、国際結婚における書類準備の問題や、私が所属していた母の管理する会社との兼ね合い、そして母との話し合いなど、様々な要因がございました」と報告した。投稿では、ウェディングフォトも公開され、綺麗な肩のラインが見える白のドレスや夫との2ショットも公開された。
また、結婚発表前から夫との動画がYouTubeにて公開され、噂となっていたことにも触れ、「そんな中、結婚後に夫が自ら編集した日常の記録をYouTubeで発信しておりましたが、私たちの予想を上回る多くの韓国の方々にご覧いただき、いくつかのインタビューの機会もいただきました。またその動画を日本のみなさんにもこんなにも早く見つけていただけるとは予想しておらず、結果として困惑を招いてしまったことを私自身反省しております」と説明。「今後も桃子はインフルエンサーとして、みなさんと人生を共有しながら歩んでいきたいと思っております」とファンへのメッセージを添えた。
この投稿に「同じ福岡出身でももちゃんが高校生の頃から応援してました！お幸せに！」「旦那様、かっこいい！」「ももちゃんの幸せ、誰よりも願ってる」とお祝いのメッセージが集まっている。また、今後は夫婦のYouTube動画には日本語字幕も追加されることについて「2人の動画楽しみ」「日本語で見れるの嬉しい」との反響もあがっている。（modelpress編集部）
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◆桃子、韓国人男性との結婚を報告
桃子は「この度、つぶらな瞳と素敵な心を持ち合わせた方と結婚いたしました」と発表。「結婚という選択に至るまで、そして今日までたくさんの試練や困難はありましたが不幸せな1日もなく、そんな方に出会えたことを何よりも幸せに思います」とつづった。また、「このように結婚からみなさんへのお伝えまでに時間がかかってしまった理由につきましては、国際結婚における書類準備の問題や、私が所属していた母の管理する会社との兼ね合い、そして母との話し合いなど、様々な要因がございました」と報告した。投稿では、ウェディングフォトも公開され、綺麗な肩のラインが見える白のドレスや夫との2ショットも公開された。
◆桃子の投稿への反響
この投稿に「同じ福岡出身でももちゃんが高校生の頃から応援してました！お幸せに！」「旦那様、かっこいい！」「ももちゃんの幸せ、誰よりも願ってる」とお祝いのメッセージが集まっている。また、今後は夫婦のYouTube動画には日本語字幕も追加されることについて「2人の動画楽しみ」「日本語で見れるの嬉しい」との反響もあがっている。（modelpress編集部）
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