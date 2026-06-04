ＮＨＫは４日、２８年前期の連続テレビ小説が「ほんのモキチ」で、ヒロインは河合優実に決まったと発表した。脚本は宮藤官九郎氏で、「あまちゃん」以来、１５年ぶりの朝ドラとなる。モデルは歌人の斎藤茂吉の妻・輝子さん。青山の大病院の令嬢で、山形の神童を婿養子に迎えるが、当時では異端とされた家事育児は一切せず。女中と乳母に一切を丸投げする。日々繰り広げられる夫婦げんか。全く気の合わない夫婦だが、なぜ４０年