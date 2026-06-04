韓国で3週連続No.1、動員260万人を突破した話題のラブストーリー『サヨナラの引力』(7月3日公開)のジャパンプレミアが3日、都内で行われ、俳優のク・ギョファン、キム・ドヨン監督、そして花束プレゼンターとして前田敦子が登壇した。イベント中盤、観客の注目を集めたのは前田の“リアルすぎる恋愛エピソード”だった。前田敦子本作は、かつて愛し合った男女が時を経て再会する物語。作中の印象的な再会シーンにちなみ、前田は「