前田敦子、まさかの“元カレ再会”告白 飛行機で偶然同席「お互い目を合わせず…」韓国映画イベントで赤裸々トーク

前田敦子、まさかの“元カレ再会”告白 飛行機で偶然同席「お互い目を合わせず…」韓国映画イベントで赤裸々トーク