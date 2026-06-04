気象庁は九州北部、中国、近畿の梅雨入りを発表しました。台風6号が過ぎ去ったばかりですが、西からは梅雨前線が北上してきています。【映像】梅雨入りした現地の様子西日本はこの先も曇りや雨の日が多くなると予想されることから、気象庁は午前11時に九州北部、中国、近畿が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。九州北部は平年並み、中国と近畿は平年より2日早い梅雨入りです。これですでに発表されている九州南部