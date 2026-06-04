トランプ米大統領は6月2日、人工知能（AI）モデルの審査強化に関する大統領令に署名しました。大統領令はAI企業に対して、モデルの公開前に連邦政府へ最長30日間のアクセス権を提供することなどを求めています。当初は先月中の署名が予定されており、政府が特定のAIモデルの公開前に最長で90日間アクセスできる内容でした。しかし、業界側のロビー活動を受け、事前審査期間は30日に短縮されました。なお、大統領令によるAIモデルに